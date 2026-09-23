Cooperação Sul – Sul futuro compartilhado

Este ano marca o 5º aniversário da Iniciativa para o Desenvolvimento Global, o 70º aniversário das relações diplomáticas entre a China e a África, o Ano do Intercâmbio Interpessoal ChinaÁfrica, assim como o 50º aniversário do estabelecimento das relações diplomáticas entre China e Cabo Verde.

A convite do Grupo de Mídia da China (CMG), o embaixador de Cabo Verde na China, Arlindo do Rosário, visitou a província de Fujian, no sudeste da China. Na ocasião, conheceu os resultados práticos de aplicações inovadoras da gramabactéria e da aquicultura sustentável. A visita demonstra a boa dinâmica e as amplas perspetivas da cooperação entre a China e a África nos setores da agricultura ecológica e da indústria verde. Também evidencia a contribuição da cooperação sino-africana para a redução da pobreza mundial, a governança ambiental e o desenvolvimento sustentável global.

Fonte: CMG