Japão financia desenvolvimento da pesca na Ribeira Afonso

Esta sexta – feira nas instalações da Direcção Geral das Pescas na capital São Tomé, o embaixador do Japão acreditado junto ao Estado são-tomense Maasaki Sato, e Adérito Quaresma Manuel, Presidente da Associação dos Pescadores da Vila da Ribeira Afonso, assinam um acordo de financiamento.

O Financiamento do Governo do Japão vai permitir, a execução do projecto de melhoria das condições de transformação e conservação de pescado na vila piscatória da Ribeira Afonso.

Equipamentos de pesca, e a construção de infra-estruturas para tratamento e conservação do pescado fazem parte das acções que o Governo do Japão executa em São Tomé e Príncipe, no âmbito do projecto de melhoria das condições de trasformação e conservação de pescado no arquipélago.

A cerimónia desta sexta – feira, contará também com as presenças do Ministro das Finanças e da Economia Azul, Américo Ramos, assim como do Presidente da Câmara Distrital de Cantagalo Paulo Bakuda.

Téla Nón