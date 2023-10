Japão reabilita a escola secundária da cidade da Trindade

A reabilitação geral da escola secundária da cidade da Trindade, está avaliada em 71 mil e 428 euros. Construída no ano 1997, a infraestrutura apresenta nível avançado de degradação.

As obras financiadas pelo Japão no quadro do projecto “doação aos micro-projectos locais” vão permitir a melhoria do ambiente de trabalho para os professores, renovação das salas de aulas e das unidades sanitárias.

No total 10 salas de aulas vão ser reabilitadas assim como um ginásio, uma sala de professores e uma cantina. Todas as instalações elétricas da escola vão ser reinstaladas e o espaço escolar vai ser vedado.

No lançamento da primeira pedra para a reabilitação do principal centro de ensino da cidade da Trindade, Daisuke Sato primeiro conselheiro da embaixada do Japão em São Tomé e Príncipe, destacou que há «Um aspeto particularmente notável do projeto, que é o acolhimento de 500 novos alunos que frequentarão o ensino noturno».

Segundo o diplomata japonês a iniciativa «alargará os horizontes da educação, oferecendo a todos aqueles que têm sede de conhecimento uma oportunidade de aprender e de se desenvolver, independentemente da sua idade. Não se trata apenas de um passo em frente na educação, mas também de um ato essencial de inclusão social», pontuou Daisuke Sato.

O financiamento japonês aos microprojectos locais pretende contribuir para elevar os níveis do desenvolvimento humano em São Tomé e Príncipe.

«A qualidade e a segurança do ambiente escolar são cruciais para o processo de escolarização e socialização destas crianças. É com base nesta convicção que o Governo japonês deseja reiterar o seu compromisso de apoiar o Governo de São Tomé nos seus esforços para reforçar as infraestruturas num sector tão essencial como o da educação», reforçou o primeiro conselheiro da embaixada do Japão.

A embaixada do Japão apela as organizações não governamentais são-tomenses a candidatarem-se ao programa “Doações a Micro-projetos locais que contribuem para a segurança humana”.

Segundo a representação diplomática nipónica o programa « está aberto a todas as organizações sem fins lucrativos para as necessidades básicas da população. O formulário e as informações estão disponíveis no site da Embaixada (http://www.ga.emb-japan.go.jp/itpr_fr/apd_fr.html)»

Abel Veiga