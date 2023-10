42 associações de cacau biológico recebem equipamentos do Japão

No quadro do programa do governo do Japão de doação financeira para micro, projectos locais a cooperativa de Exportação de Cacau Biológico (CECAB), beneficou de novos equipamentos para a fábrica de produção e transformação de cacau.

No valor de 76 mil e 691 euros, a ajuda financeira japonesa permitiu equipar 42 associações de produtores de cacau biológico com quatro guilhotinas, dois higrómetros, dois secadores a gás para continuar a secagem na estação da chuva, dois geradores de energia eléctrica de 22 Kva, quatro balanças digitais e a construção de duas estruturas metálicas para proteger os dois secadores a gás.

«Estes equipamentos colmatam as lacunas identificadas pelo gestor e respondem às necessidades das 42 associações de produtores de cacau biológico, melhorando assim os problemas de controlo e de qualidade», afirmou Daisuke Sato, primeiro conselheiro da embaixada do Japão.

A cerimónia de entrega e inauguração dos equipamentos aconteceu nas instalações da fábrica de transformação do cacau biológico nos arredores da cidade de Guadalupe.

«Esta doação do Governo japonês permitirá que eles estejam mais bem equipados para assegurar um controlo adequado da fermentação e secagem do cacau colhido e torná-lo mais competitivo nos mercados internacionais», precisou o diplomata japonês.

António Dias director executivo da cooperativa de exportação do Cacau biológico, enalteceu o apoio financeiro e material do Japão, que eleva a capacidade de transformação nas 42 comunidades agrícolas produtoras de cacau biológico.

A diretora-geral da empresa japonesa “Café TANAKA”, que produz bolos com cacau biológico de São Tomé no Japão, também marcou presença no evento.

«Ela tem ajudado a aumentar a visibilidade de São Tomé e Príncipe no Japão, apresentando os sabores únicos do cacau da ilha aos consumidores japoneses», acrescentou Daisuke Sato.

Cacau biológico de São Tomé e Príncipe, é mais um ponto no reforço da cooperação entre o arquipélago e o Japão.

Abel Veiga