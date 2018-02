Fundação Ecobank doa 750.000 Dólares US para a Erradicação da Malária em Moçambique

“Moçambique fez grandes progressos na luta contra a malária”, diz Julie Essiam, Director Geral da Fundação Ecobank. “Com esta contribuição financeira, apoiamos o governo na sua determinação de se tornar um país livre da malária. Estamos a um passo para melhorar a qualidade das vidas das crianças, famílias e comunidades inteiras “.

Na altura da renovação de sua parceria de três anos com o Fundo Mundial em Setembro de 2016, a Fundação Ecobank comprometeu-se em conceder 750.000 Dólares US para a luta contra a malária num país Africano. Estes fundos foram multiplicados através do mecanismo de complementaridade do DFID (Departamento do Governo Britânico para o Desenvolvimento Internacional) cujo princípio é dar 2 Dólares US por cada 1 Dólar US atribuído como subsídio pelos doadores privados. Assim, através desta parceria público-privado facilitada pelo Fundo Mundial, a contribuição da Fundação Ecobank aumentou para 2,25 milhões de Dólares US a favor do programa governamental no Moçambique.

A contribuição financeiras da Fundação Ecobank representa apenas uma facete de sua colaboração com o Fundo Mundial. De facto, um dos principais objetivos da parceria é fortalecer as capacidades de gestão financeira das entidades beneficiárias dos subsídios do Fundo Mundial na África. Por exemplo em 2017, os parceiros de implementação na Libéria e no Chade foram formados sobre as técnicas de gestão financeira e fluxo de caixa. Moçambique faz parte dos países onde o programa de reforço das capacidades será lançado neste ano.

«A Fundação Ecobank acompanha a nossa missão de criar as comunidades mais saudáveis e prósperos» disse Christopher Benn, Diretor das Relações Externas no Fundo Mundial. Ele afirmou também que o «empenho do Ecobank em reforçar os conhecimentos dos nossos parceiros ajudará a maximizar as nossas respostas contra as doenças de forma eficiente. Através das parcerias público-privado inovadores, nós podemos criar um impacto sustentável nas comunidades onde temos atividade».

Junto com os outros grandes parceiros privados do Fundo Mundial, a Fundação Ecobank participa nesta semana de uma missão de alto nível com o objetivo de determinar no terreno os avanços realizados pelo país no plano da erradicação da malária com o apoio dos parceiros privados do Ministério da Saúde. Esta visita de trabalho proporcionará aos parceiros do setor privado uma plataforma para colaborarem mais estreitamente no intuito de aumentar o impacto de suas ações no Moçambique e em todo o continente.

