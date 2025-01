O Banco GTI foi licenciado para transformar a banca em São Tomé e Príncipe

Data: São Tomé, 31 de Dezembro de 2024

O GTI Bank anuncia com orgulho o seu licenciamento pelo Banco Central de São Tomé e Príncipe, assinalando um marco significativo na sua missão de revolucionar a banca na região. As operações oficiais terão início em Janeiro de 2025, introduzindo uma experiência bancária totalmente digitalizada, concebida para capacitar indivíduos, empresas e o Governo.

Soluções financeiras inovadoras.

O GTI Bank está empenhado em fornecer serviços bancários digitais de ponta, incluindo:

Abertura de conta digital: A integração perfeita está disponível a qualquer momento e em qualquer local. Os clientes já não precisam de se deslocar a sucursais físicas e de se submeter a uma burocracia complicada. Podem abrir contas de forma eficiente e segura através dos seus smartphones ou computadores, garantindo a acessibilidade para todos, incluindo comunidades carenciadas em áreas remotas.

Plataformas online e móveis intuitivas: Experiências bancárias na ponta dos dedos, com interfaces de fácil utilização para transacções simples, gestão de contas em tempo real e acesso conveniente a informações financeiras – a qualquer hora, em qualquer lugar.

Transferências sem esforço: O GTI Bank oferece transações domésticas e internacionais eficientes e seguras. Os nossos serviços foram concebidos para reduzir os atrasos e minimizar os custos, o que facilita as transferências em tempo real. Quer esteja a enviar dinheiro localmente ou para fins comerciais, estamos empenhados em garantir rapidez, fiabilidade e transparência.

Soluções de pagamento modernas: Os clientes desfrutam de experiências perfeitas com métodos de pagamento inovadores para a economia moderna. Desde compras na loja até às compras online, as soluções do GTI Bank aumentam a conveniência e promovem uma sociedade sem dinheiro, impulsionando a adoção do pagamento digital a nível global.

Opções de crédito sob medida: O GTI Bank oferece soluções financeiras personalizadas para diversas necessidades. Seja para empréstimos pessoais, fundos de maneio para empresas ou financiamento de startups. Fornecemos opções de crédito flexíveis com termos competitivos para apoiar o crescimento e as aspirações económicas de todos os clientes.

Apoio ao crescimento económico

O GTI Bank tem como objetivo ser um catalisador para o desenvolvimento sustentável em São Tomé e Príncipe através de:

Ofertas de serviços bancários comerciais e de investimentos especializados.

Fomento da inclusão financeira e apoio às empresas locais.

Colaboração com o governo para o impulsionamento de iniciativas económicas e criação de oportunidades de emprego.

Expansão para além das fronteiras.

Com planos ambiciosos de crescimento regional, o GTI Bank pretende estabelecer-se como uma instituição financeira proeminente em toda a África, fomentando o comércio transfronteiriço e ligando diversos mercados.

“Este é um momento histórico para o GTI Bank e para São Tomé e Príncipe”, afirmou Yasser Ibrahim, Director Geral do GTI Bank. “Estamos empenhados em transformar o panorama financeiro com soluções bancárias inovadoras, seguras e acessíveis. Este é apenas o início de uma nova era no sector bancário.”

Para questões relacionadas com a comunicação social, contacte-nos através de: 08001200

Email: Info@gtibank.com

Website: www.gtibank.com | Instagram: gtibank_stp Facebook: GTI Bank

Endereço: Rua da Angola, Caixa Postal n° 54, São Tomé e Príncipe