Mais um Banco Privado não resistiu

O Banco Privado de São Tomé e Príncipe, foi declarado pelo Banco Central como estando tecnicamente falido. O Banco Privado apareceu na praça financeira são-tomense como resultado da falência do COBSTP, banco que também tinha capital maioritário camaronês.

COBSTP que nasceu no ano 2008 pelas mãos de investidores camaroneses, foi alvo de uma intervenção do Banco Central no ano 2011. Recebeu injecção de capital de novos investidores, e renasceu como Banco Privado, para entrar novamente em desgraça financeira no ano 2018.

Através de comunicado distribuído à imprensa na segunda – feira, o Banco Central anunciou a alienação dos activos e passivos do Banco Privado.

Para salvaguardar os interesses dos clientes, o Banco Central, avançou com uma intervenção sobre o banco privado, que vai demorar 60 dias.

O Banco Central adiantou que o Banco Privado, vem somando prejuízos desde o ano 2013.

O ex-COBSTP que gerou o actual Banco Privado falido, nasceu em São Tomé à luz da euforia de exploração de petróleo que dominou São Tomé e Príncipe desde o ano 2000 até o ano 2009.

A hipotética exploração de petróleo poderia gerar um boom financeiro. Coisa que não aconteceu até o dia de hoje. Consequentemente os vários bancos comerciais que abriram portas na praça financeira são-tomense, estão a cair consecutivamente em situação de falência.

Em 2016 a quando do encerramento do Banco do Equador de capital angolano, e que nasceu como resultado da falência do Banco Verde de capital são-tomense, o Banco Central através da sua ex-governadora, Maria do Carmo Silveira, explicou as causas do flagelo. O petróleo não jorrou no país, e os bancos estão a tremer um atrás do outro. « Esse boom não aconteceu e hoje com a queda do preço do petróleo no mercado internacional esse processo parece estar cada vez mais distante. Por outro lado, o nível das actividades económicas do país, não é suficiente para manter o número de bancos que temos no mercado», explicou o Banco Central em 2016.

Os depositantes do falido e extinto Banco Equador, continuam a reclamar pela sua poupança, que até hoje não foi reembolsada.

National Investment Bank, Banco Verde, Banco do Equador, COBSTP, e o Banco Privado, fazem parte da lista de instituições bancárias que faliram nos últimos anos. Perdeu-se a conta das sucessivas intervenções do Banco Central para evitar instabilidade no mercado financeiro. Caso concreto da intervenção no Island Bank de capital nigeriano, que demorou 1 ano.

Os bancos BGFI de capital gabonês, Afriland First Bank de capital camaronês, e o BISTP com participação de capital português angolano e do Estado são-tomense, são as 3 instituições financeiras que ainda dão sinal de alguma resistência em relação a turbulência cíclica no mercado financeiro são-tomense.

Téla Nón