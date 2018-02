BM felicita o Governo pela elaboração da Estratégia de Turismo

Num comunicado enviado à redacção do Téla Nón, a representação do Banco Mundial para Angola e São Tomé e Príncipe, felicita o Governo do Primeiro Ministro Patrice Trovoada, pela elaboração da Estratégia Nacional do Turismo.

A estratégia de turismo elaborada com o apoio do Banco Mundial, do Governo do Japão e pelo Fundo Nacional de Turismo de São Tomé e Príncipe foi lançada oficialmente na quinta feira 22 de Fevereiro.

Segundo o Banco Mundial, a visão estratégica definida visa transformar São Tomé e Príncipe no destino tur´sitico mais preservado da África Equatorial até 2025. «O governo Santomense desenvolveu uma estratégia de turismo com o objetivo de articular melhor os vários sectores económicos do país na realização dessa visão», refere o comunicado do Banco Mundial.

Desenvolvimento de Turismo sustentável é assim a prioridade definida pela estratégia que tem meta em 2025.

Segundo o Banco Mundial, o turismo já desempenha papel importante na economia de São Tomé e Príncipe, é responsável por 14% do Produto Interno Bruto, mas, no entanto « O sector tem potencial para se tornar central para os esforços de desenvolvimento no país», assegura o Banco Mundial.

A nova visão estratégia do Turismo, pretende em 7 anos, transformar o sector numa das principais fontes de rendimento do país.

Téla Nón