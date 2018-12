Contradições da ANP no pagamento de 60 mil dólares a Elísio Teixeira

Da análise dos documentos da Agência Nacional de Petróleo, que sustentaram o depósito na conta número 1892114.003 do BISTP, pertencente ao jurista Elísio Teixeira, sobressaltam diversas contradições, que o Téla Nón, destaca neste artigo.

Primeira grande contradição que ressalta, é o facto da factura emitida por Elísio Teixeira a Agência Nacional de Petróleo para efeitos de pagamento do valor de 60 mil dólares norte americanos, ter data de 9 de Abril do ano 2018.

No entanto, o imposto de selo e de assistência, no valor de 7.920 dobras que valida a respectiva factura, em termos de responsabilidade fiscal, só foi pago no Banco Central no dia 3 de Dezembro de 2018.

Normalmente quando se emite uma factura a uma empresa pública ou privada, o emissor da factura junta à mesma os selos correspondentes ao imposto. Os documentos demonstram, que os impostos pelo valor da factura só foram pagos 8 meses depois da emissão da mesma.

A contradição complica-se quando os comprovativos do depósito feito pela Agência Nacional de Petróleo na conta de Elísio Teixeira, indicam claramente que o primeiro depósito data de 23 de Novembro de 2018, com o valor de 42 mil dólares. O segundo depósito aconteceu no dia 30 de Novembro, e foi de 18 mil dólares.

As datas das operações financeiras, realizadas pela Agência Nacional de Petróleo, confirmam que os depósitos correspondentes a 60 mil dólares foram feitos, sem o pagamento dos impostos, que só aconteceu no dia 3 de Dezembro.

Por outro lado os documentos dizem que os 60 mil dólares, foram transferidos por uma empresa americana de petróleo, no caso a Kosmos, parceira da Agência Nacional de Petróleo. O documento que mostra detalhadamente a transferência do montante, diz que foi realizada no dia 28 de Novembro.

Um dado que suscita curiosidades, tendo em conta que já no dia 23 de Novembro, a Agência Nacional de Petróleo tinha depositado a primeira parcela de 42 mil dólares na conta de Elísio Teixeira. Ou seja, Elísio Teixeira terá começado a receber, antes da Kosmos enviar o dinheiro para a ANP.

O Téla Nón coloca a disposição do leitor todos os documentos, que confirmam as contradições relatadas.

1 – Comprovatido de depósito, e mais

2 – Comprovativo de depósito II e mais

A publicação dos documentos num artigo do Téla Nón gerou grande tensão dentro da Agência Nacional de Petróleo. O Ministério Público reagiu de imediato, accionando o seu departamento de investigação, para descobrir o que se passou na Agência Nacional de Petróleo, com o pagamento de 60 mil dólares a Elísio Teixeira, que segundo a Ordem dos Advogados não é advogado reconhecido em São Tomé e Príncipe.

Fontes da Agência Nacional de Petróleo, disseram ao jornal que o Director Orlando Pontes, tem estado enfurecido. Segundo uma das fontes o Director Executivo, procura com lampião identificar a pessoa que alegadamente concedeu ao Téla Nón os documentos que foram publicados.

A fonte explicou ainda que a última reunião geral convocada pelo Director Executivo na semana passada, foi explosiva. Houve acusações graves contra alguns funcionários, que ripostaram ao Director Geral com também acusações graves. Segundo a fonte, por pouco a sala de reuniões da Agência Nacional de Petróleo se transformava num ring de boxe.

O Jornal Téla Nón é acusado pelo Director Geral da Agência Nacional de Petróleo como sendo sensacionalista e pouco profissional, apenas por ter difundido com provas o pagamento pela ANP de 60 mil dólares, ao ex-assessor jurídico do Primeiro Ministro. .

No entanto com ou sem sensacionalismo, o Téla Nón promete continuar a investigar as movimentações financeiras e a gestão dos recursos, que Orlando Pontes, tem feito, enquanto Director Geral da Agência Nacional de Petróleo de São Tomé e Príncipe.

Abel Veiga