BM cumpre a promessa feita em 2018 para a Estrada Nacional nº 1

A estrada nacional número 1 que liga cidade capital – São Tomé, à Vila de Santa Catarina na parte norte da ilha de São Tomé, atravessa a cidade de Neves, principal centro comercial e semi – industrial da região norte.

Da capital até a cidade de Neves, num percurso de 27 quilómetros, a estrada serpentea as montanhas e acompanha as reentrâncias e saliências que o mar criou ao longo da costa. A degradação foi intensa ao longo dos anos por causa das sucessivas derrocadas.

Em Setembro de 2018, Elisabeth Huybes, directora do Banco Mundial para a África Central, visitou São Tomé e apresentou ao país o novo programa trienal de investimento. Em Setembro de 2018, a Chefe do Banco Mundial, reuniu-se com a comissão especializada da Assembleia Nacional para assuntos económicos, e pediu maior colaboração dos representantes do povo, na fiscalização dos fundos que o Banco Mundial iria disponibilizar a São Tomé e Príncipe, a partir do ano 2019. Tudo porque o Banco Mundial decidiu quintuplicar o valor da ajuda financeira ao país.

O programa trienal de ajuda financeira do Banco Mundial para São Tomé e Príncipe, era de 15 milhões de dólares, até 2017. Elisabeth Huybes anunciou que a partir de 2018 até 2020, o valor seria de 75 milhões de dólares em donativos financeiros.

Donativo financeiro que segundo o Banco Mundial, seria aplicado principalmente na reabilitação das estradas, no reforço da produção de energia eléctrica, e no combate as mudanças climáticas.

Na altura a chefe do Banco Mundial para África Central, em entrevista ao Téla Nón, prometeu que « será mais ou menos 25 milhões de dólares…1/3 dos nossos recursos que vão ser alocados na reabilitação das estradas….e a estrada de Neves….será a primeira em que ajudaremos o governo a reabilitar», declaração de Elisabeth Huybes em Setembro de 2018.

No dia 14 de Janeiro de 2019, a directora do Banco Mundial, para África Central, regressou a São Tomé, numa visita em que anunciou a alocação de um donativo financeiro de 10 milhões de dólares, para apoio ao sector social de São Tomé e Príncipe.

Na mesma semana, o Instituto Nacional de Estradas, tornou público o estudo de viabilidade de engenheira, e de impacto sócio-ambiental do projecto de reabilitação da estrada número 1.

As obras de reabilitação da estrada iniciam-se no mês de Julho próximo. Do programa financeiro para São Tomé e Príncipe, que atinge 75 milhões de dólares em donativos, o Banco Mundial disponibiliza 27 milhões de dólares, para garantir a reabilitação da estrada número 1.

As obras vão ser desenvolvidas em 3 fases e vão durar 3 anos. Um projecto que vai dinamizar a economia na ilha de São Tomé. A região de Neves, é emissora de produtos alimentares, com destaque para o peixe, para o resto da ilha, assim como combustíveis e a cerveja Rosema. O Turismo é também outra actividade económica em franco crescimento na cidade de Neves e arredores.

Abel Veiga