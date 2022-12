Governo negocia a extensão das obras de reabilitação da estrada nacional número 1

O governo está a negociar com o Banco Mundial, a extensão das obras de reabilitação da Estrada Nacional número 1, até à Vila de Santa Catarina.

O Ministro das Infra-estruturas, Adelino Cardoso, disse que as obras vão iniciar no primeiro trimestre de 2023.

A estrada nacional número 1, estende-se por cerca 35 quilômetros. O Banco Mundial financia a obra de reabilitação, que numa primeira fase liga a cidade de São Tomé à cidade de Guadalupe, numa distância de 13 quilómetros.

A segunda fase, permite às obras chegarem à cidade de Neves, num total de 27 quilómetros. No entanto, o governo diz que decidiu abrir negociações com o Banco Mundial, para estender a reabilitação da estrada até a Vila de Santa Catarina, no extremo norte da ilha de São Tomé.

«Temos que nos preparar para discutir a segunda fase dos trabalhos que vão da cidade de Guadalupe até a cidade de Neves. Mas a nossa ambição é chegar até Santa Catarina», revelou o ministro das infra-estruturas.

Consequência das enxurradas de Dezembro do ano 2021, a estrada entre a cidade de Neves e a Vila de Santa Catarina perdeu a maior parte das pontes.

O banco mundial já desbloqueou 4,5 milhões de dólares para recuperar as pontes. O governo diz que aproveitou a oportunidade para propor a reabilitação de mais 8 quilômetros da estrada nacional número 1.

«Já recebemos e discutimos com a delegação do Banco Mundial. Estamos em crer que no primeiro trimestre do próximo ano, já teremos todos os dossiers prontos para lançarmos o concurso, para começarmos com a construção da ponte de Santa Catarina e de Brigoma», confirmou.

O ministro das infra-estruturas, anunciou também que o Banco Mundial, vai financiar a realização do estudo sobre toda a rede rodoviária de São Tomé e Príncipe.

Abel Veiga