Efeitos adversos causados pelo escândalo do endividamento de Moçambique repercutem-se em Angola

LONDRES, Reino Unido, 28 de janeiro 2019/ — EXX Africa publicado em relatório especial sobre o risco de repercussão do escândalo do endividamento de Moçambique em Angola. No dia 25 de janeiro, o Parlamento de Moçambique solicitou que o ex-ministro das finanças Manuel Chang seja mantido em prisão preventivaenquanto aguarda extradição aos EUA após a sua recente detenção na vizinha África do Sul. Ao mesmo tempo que o escândalo do endividamento de Moçambiquechega a seu final amplamente divulgado, há enormes indícios do envolvimento dos principais líderes políticos angolanosno escândalo que não foram totalmente descobertos. Estas novas afiliações e acordos comerciais ameaçam minar a campanha anticorrupção popular e de alto nível do governo angolano, enquanto também criam embaraços aos principais políticos angolanos, representando novos riscos de reputação aos investidores em Angola. A EXX Africa conduziu uma investigação desde a origem para explorar o papel da elite política angolana no escândalo do endividamento de Moçambique e a potencial existência de emissão de dívidas ainda não divulgada. Em particular, há vários indicadores vermelhos em torno dos acordos da Privinvest em Angolaque surgiram ao longo da nossa investigação, alguns dos quais sinalizam riscos de reputação ao presidente angolano João Lourenço. As relações de Angola com o FMI e a perspectiva de uma recuperação econômicaem 2019 diante dos novos desafios como investidores estão expostas a crescentes riscos de reputação à medida que repercutem o escândalo do endividamento de Moçambique. Para qualquer outro comentário ou uma cópia completa do relatório, acesse www.EXXAfrica.com. Distribuído pela APO Group em nome da EXX Africa. Ver o conteúdo multimídia Sobre:

A EXX Africa (www.EXXAfrica.com) é uma empresa especialista em inteligência que fornece previsões de relevância comercial precisas e prontas para tomadas de decisão sobre os riscos político/econômicos às empresas. Abraçamos a dinâmica de rápida mudança do continente e prestamos serviços á nossa vasta carteira de clientes, a fim de mitigar o risco de exposição dos desenvolvimentos políticos e econômicos em constante mudança em África. FONTE

EXX Africa