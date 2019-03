Comunidades produtoras de café receberam centro de processamento

A infra-estrutrtura para lavagem e secagem do café foi construída na comunidade de Pouso Alto. Vai tratar o café que é produzido nas comunidades de Água Coimbra, Chamiço e Pouso Alto.

Financiado pelo Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola, no valor de 10 mil euros, o centro de processamento de café, vai contribuir para o aumento da produção nas 3 comunidades agrícolas. Em 2018, as três comunidades que estão enfileiradas na Cooperativa de exportação de café biológico (CECAFEB), produziram 4 mil e 7 quilos de café.

O ministro da agricultura, Francisco Ramos marcou presença na cerimónia de inauguração de centro e defendeu a renovação do cafezal e a disseminação da cultura do café, como forma de aumentar a riqueza no meio rural e o rendimento das famílias de agricultores.

Abel Veiga