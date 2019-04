OGE de sacrifício avança com medidas para estimular a importação

A Assembleia Nacional aprovou na terça feira e na globalidade o Orçamento Geral do Estado para este ano. No valor de 150 milhões de dólares, o orçamento de Estado considerado pelo Governo como sendo de emergência prioriza o sector das infraestruturas.

O Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus avisou que em 2019, o país terá que consentir sacrifícios, e que tais sacrifícios devem ser suportados de forma equitativa por cada cidadão. Sacrifícios que visam segundo o Chefe do Governo, reverter à tendência negativa do deficit primário e do crescimento económico, registada no ano 2018. As reservas externas líquidas que quase desapareceram em 2018, também terão que ser recuperadas.

China, Guiné Equatorial, e Angola estão na lista dos parceiros internacionais que financiam directamente o OGE – 2019.

O documento que define a política económica do país para o ano em curso, apresenta medidas para estimular a importação. Jorge Bom Jesus destacou a redução em 50% das sobre-taxas aduaneiras, como uma das medidas, a que se junta a baixa em 1/3 da taxa de imposto do consumo de bebidas espirituosas.

Para aumentar a produção da carne e ovos no país, e a preço concorrencial no mercado, o executivo optou pela isenção de direito aduaneiro, « relativo a importação de ração animal e matéria prima necessária para produção local».

O Governo espera com esta última medida, provocar impacto no sector da pecuária, com o aumento da produção, e comercialização a preço concorrencial de carne e ovos para a população.

Abel Veiga