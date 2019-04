Água “cara” irriga cultura da Pimenta em Rio Lima

Com o financiamento do FIDA(Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola), a comunidade de Rio Lima, líder nacional na produção de Pimenta de alta qualidade, beneficia doravante de água para irrigação dos campos e também para o processamento da pimenta.

A água que chegou a Rio Lima vem dos reservatórios da Água Moreira, localizados numa zona declivosa, à cerca de 1 quilómetro e meio de Rio Lima.

Para a água subir o declive e chegar a Rio Lima, é necessário que seja bombeada. A energia da rede da empresa de electricidade garante o bombeamento da água. Quando se regista cortes no fornecimento de energia da EMAE, um gerador de emergência tem que entrar em funcionamento.

Um processo que acarreta custos financeiros significativos para os cofres do Estado. No entanto a fileira da Pimenta é uma das culturas de exportação que tem gerado receitas para os cofres do Estado e para centenas de famílias de São Tomé e Príncipe.

A Cooperativa de produção e exportação da pimenta biológica, através do seu Presidente Carlos Tavares, assegurou que o sistema que fornece água para os campos de cultivo, vai elevar a produção e a qualidade da pimenta. «Com certeza vamos melhorar a qualidade da pimenta no mercado nacional e internacional. É uma obra de carácter social, económico e ambiental», afirmou o Presidente da Cooperativa.

O carácter social do projecto que foi inaugurado pelo Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus, tem a ver com o benefício pela população local do precioso líquido que é bombeado pela EMAE até Rio Lima. «Todos temos que nos dar as mãos para resolvermos os nossos problemas», afirmou Jorge Bom Jesus.

A água bombeada alimenta também a população de Diogo Simão, localidade vizinha de Rio Lima. A escola de Diogo Simão que alberga cerca de 800 crianças passa assim a beneficiar de água.

120 produtores de pimenta e de baunilha de Rio Lima, já beneficiam de água para irrigar os campos, e garantir a produção da pimenta incluindo na estação seca. Note- se que a pimenta é uma cultura que depende muito da irrigação para atingir a máxima produção.

Abel Veiga