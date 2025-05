PAFAE vai inaugurar o sistema de captação, distribuição, e irrigação para a cultura da pimenta

O Projeto de Apoio às Fileiras Agrícolas de Exportação (PAFAE) de São Tomé e Príncipe, implementado pelo Instituto Marquês de Valle Flôr (IMVF), vai inaugurar, na manhã da próxima 4.ª feira, dia 14 de maio, o Sistema de Captação, Distribuição e Irrigação para a Cultura da Pimenta em Vista Alegre e Ototó.

Com um investimento global do PAFAE de 200.000 €, este sistema vai permitir irrigar um total de 12 hectares de área de pimenteira e outras culturas alimentares e beneficiará 32 produtoresde pimenta das comunidades de Uba Budo, Rio Lima, Quinta das Palmeiras e Vista Alegre. Importa referir que a cultura da pimenta é exigente em termos hídricos e, com o impacto das alterações climáticas, a época seca tem-se prolongado para além dos 3 meses considerados normais nas condições locais, comprometendo o pleno desenvolvimento das plantas.

Consequentemente, através deste sistema serão também abastecidos com água da rede de distribuição 4 chafarizes comunitários, e foram ainda construídas várias infraestruturas, nomeadamente 2 reservatórios (em Vista Alegre com 140.000 litros de capacidade e em Benfica com 110.000 litros), 4 captações (em Uba Budo, Benfica, Quinta das Palmeiras e Vista Alegre), e cerca de 8.000 metros de tubagem para condução e distribuição de água.

Esta iniciativa vai contar com a presença de Sua Ex.ª o Senhor Ministro da Agricultura, Pescas e Desenvolvimento Rural de São Tomé e Príncipe, Nilton Garrido, do Senhor Presidente da Câmara Distrital de Mé-Zóchi, Anahory Dias, do Senhor Adido para a Cooperação da Delegação da UE em Libreville, Davide Morucci, do Senhor Embaixador de Portugal em São Tomé e Príncipe, Luís Leandro da Silva e do Senhor Administrador Executivo do IMVF, Jorge Morais.

O Projeto de Apoio às Fileiras Agrícolas de Exportação (PAFAE) de São Tomé e Príncipe é financiado pela União Europeia, cofinanciado pelo Camões, I.P. e implementado pelo Instituto Marquês de Valle Flôr (IMVF) em estreita parceria com o Ministério de Agricultura, Pescas e Desenvolvimento Rural de São Tomé e Príncipe e tem vindo a contribuir para a fortalecimento da economia e a criação de emprego em São Tomé e Príncipe no setor das fileiras agrícolas de exportação.

Fonte – PAFAE