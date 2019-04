MP libertou ladrões de cacau e pimenta- Agricultores manifestaram sua revolta contra o MP

Prender e libertar ladrões apanhados em flagrante delito, e prendar ou libertar os suspeitos de crimes de colarinho branco, é o assunto que faz actualidade social em São Tomé e Príncipe.

Na última semana, os agricultores de várias comunidades de São Tomé manifestaram-se diante do Ministério Público, contra a decisão da justiça de por em liberdade pessoas que foram apanhadas a roubar pimenta no secador de uma das comunidades agrícolas.

Roubo de cacau nas parcelas agrícolas, também está a condenar dezenas de agricultores à falência. Quando são apanhados, os ladrões são conduzidos aos comandos distritais de polícia. Muitas vezes antes mesmo do agricultor chegar a sua casa, depois da diligência no estabelecimento policial, o ladrão que foi apanhado a roubar o seu cacau, também já foi posto em liberdade.

O roubo das culturas de exportação, nomeadamente cacau, pimenta e baunilha, está a atingir nível insuportável, e a fraqueza da Autoridade do Estado, já está a estimular a Justiça Privada, em alguns campos agrícolas do país.

O Téla Nón sabe que actualmente o roubo de pimenta e de cacau nas parcelas de terra dos agricultores, acontece durante a manhã, mas também durante a noite e na madrugada.

Os agricultores que viram a sua produção de pimenta, ser roubada no secador da Roça, estão descontentes com o Ministério Público. Pois os ladrões foram apanhados na prática do crime, e depois de entregue as autoridades foram postos em liberdade. « É dessa pimenta que vem o rendimento da nossa família», afirmou uma agricultora.

Timóteo Rodrigues, agricultor da Roça Água Sampaio, estava na linha de frente da manifestação, e expressou a falta de consideração do órgão do Estado, que deve garantir a autoridade, em relação a quem trabalha. « «Se estamos num país pobre, em que todos devemos trabalhar para reconstruir o país, este trabalho deve ser reconhecido pelas autoridades do país», defendeu o agricultor.

Cosme Cabeça, presidente da Federação dos Agricultores de São Tomé e Príncipe, também participou na manifestação de protesto contra o a decisão do Ministério Público. «O trabalho na agricultura é muito cansativo. Não é normal que depois da produção e na fase de colheita, uma segunda ou terceira pessoa, é que vai colher. Vai roubar. E tudo fica mais complicado quando o produto começa a ser roubado no secador», pontuou.

Abel Veiga

