Angola aposta na diversificação económica ao fazer parcerias com empresas alemãs – Fórum Angolano de Petróleo e Gás 2019

Desde que tomou posse João Lourenço, o Presidente daquele que é o segundo maior exportador de crude do continente, galvanizou o sector petrolífero e de gás natural. Abriu o sector ao investimento estrangeiro e a oportunidades de negócio com acções e reformas governativas fundamentais.

Isto, com o objectivo de atingir uma diversificação económica em vários sectores, ávido de incrementar as exportações para novos mercados que beneficiarão todos os angolanos e aumentar a capacidade das entidades empregadoras, de gerarem ainda mais oportunidades para os cidadãos, investidores e para aquela região africana em geral.

“O foco do Presidente João Lourenço em criar um ambiente propicio ao investimento, está a ecoar com os empresários e investidores institucionais alemães. Ele igualou a retórica política com acção substancial, através de reformas. Os interesses alemães empresariais e económicos no sector energético – especialmente no do gás natural – são servidos quando os alemães investem na diversificação económica angolana e também na transferência de tecnologia. Os alemães irão ter um forte papel nos projectos transversais dos sectores energético e petroquímico em Angola.”, afirmou Sebastian Wagner, CEO da DMWA Resources e cofundador do Fórum Alemão de Empreendimento em África.

Com uma economia em franca recuperação, Angola é um dos países mais lucrativos em África. Com a futura série de Leilões de Campos Secundários a aproximar-se, a continuada licença de vários blocos deste ano em diante e numerosas oportunidades pela cadeia de valor do gás, Angola tornou-se um dos mais atractivos e lucrativos mercados para investidores petrolíferos.

“Estamos muito focados quando se trata de apoiar o governo e o sector petrolífero em concretizarem as reformas adequadas que irão ajudar as empresas alemãs a terem sucesso em Angola. Empresas alemãs podem trabalhar em Angola no sector energético, petroquímico e nas infraestruturas petrolíferas e de gás natural”, afirmou Sergio Pugliese, presidente da Câmara Africana de Energia (EnergyChamber.com) em Angola.

Empresas alemãs podem ter um enorme impacto através da habilidade de crescimento e de criar postos de emprego, na construção de infraestruturas, em incrementar a eficiência”, acrescentou Sergio Pugliese.

Durante a visita do anterior presidente angolano, José Eduardo dos Santos em Berlin, o Estado Federal da Alemanha e a República de Angola assinaram um acordo bilateral e comercial, fortificando assim as relações angolanas e alemãs, o que resultou em iniciativas como na cooperação do Ensino entre o Goethe Institut e o Ministério da Economia Alemão.

O Fórum Alemão de Empreendimento em África encoraja empresas, empreendedores e influenciadores alemães a participarem talharem com o Fórum uma nova rota durante a Conferencia Angolana de Petróleo e Gás 2019 em Luanda. “O fabrico, tecnologia e incrementação de produção energética farão parte do ressurgimento económico angolano. As empresas alemãs têm um importante papel a desempenhar e damos-lhes as boas-vindas à Angola Petróleo e Gás 2019”, afirmou Guillaume Doane, CEO da Africa Oil & Power.

Para mais informações e registo: https://bit.ly/2ze4oDZ

Distribuído pela APO Group em nome da African Energy Chamber.