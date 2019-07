China é o maior parceiro comercial da CPLP

Na abertura do fórum empresarial com os países de língua portuguesa, o Secretário Geral Adjunto do Fórum Macau, descreveu a supremacia chinesa no relacionamento comercial e económico com os países de língua portuguesa.

O volume de trocas comerciais entre o gigante asiático e o espaço de lingua portuguesa, registou record no ano 2018. Segundo Tingtian, as trocas comerciais atingiram mais de 147 mil milhões de dólares norte americanos.

«No ano passado o volume das trocas comerciais entre a china e os países de língua portuguesa atingiu um record de 147, 254 mil milhões de dólares norte americanos. A china mantém o seu estatuto de maior parceiro comercial dos países de língua portuguesa, sendo também o principal mercado e de maior crescimento para a exportação dos países de língua portuguesa», precisou.

O investimento privado chinês na CPLP, também não pára de crescer. «O investimento empresarial da China em vários sectores nos países da CPLP, ultrapassou 50 mil milhões de dólares. As empresas chinesas têm no seu activo actualmente contratos de obras com valores superiores a 90 mil milhões de dólares, o que evidencia o grande potencial na cooperação empresarial entre a China e os países de língua portuguesa», sublinhou,Tingtian.

Várias entidades do governo da China, principalmente responsáveis de sectores ligados ao comércio e aos investimentos, marcam presença no encontro de São Tomé, que é considerado como mais um palco, para o reforço da parceria económica e comercial, entre os dois blocos, China-CPLP.

O encontro dos empresários dos dois blocos em São Tomé, é organizado pela Agência de Comércio e Promoção de Investimentos de São Tomé e Príncipe. Organismo liderado pleo ex-Primeiro Ministro Joaquim Rafael Branco(na foto em baixo).

Abel Veiga