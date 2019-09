Combustíveis subiram – No quadro das “medidas duras e de impacto social grande”

No final de Agosto último, o Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus, disse a comunidade emigrante de São Tomé e Príncipe em Portugal, que o seu governo iria avançar “medidas duras e de impacto social grande”, para sanear as finanças públicas, e garantir no mês de Setembro o acordo de facilidade de créditos com o FMI.

O Chefe do Governo, anunciou em Agosto que uma das medidas seria o aumento do preço dos combustíveis.

No sábado 14 de Setembro, as bombas de combustíveis em São Tomé e Príncipe, actualizaram o preço. A gasolina muito consumida sobretudo pelas viaturas, motorizadas e motosserras saltou de 28 dobras, para 30 dobras. (1 euro-24.5 dobras).

Petróleo para iluminação nos dias de corte de energia eléctrica e também para cozinha, é outro combustível muito consumido em São Tomé e Príncipe. Custava 14,3 dobras por cada litro, e agora o preço é de 15 dobras o litro.

O gasóleo, cuja a maior parte da importação serve para alimentar as centrais térmicas da empresa de Água e Electricidade(EMAE), tem actualmente o preço de 25 dobras por litro, contra as 23 dobras que eram praticadas até 13 de Setembro.

A empresa ENCO, de capital angolano, que importa e distribui os combustíveis em São Tomé e Príncipe, justificou a actualização dos preços, com a subida que se regista no mercado internacional. Mas as condições impostas pelo FMI, para executar o novo programa de resgate da situação económica e financeira do país, foram mais determinantes.

Abel Veiga