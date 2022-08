Não há JACA madura

O projecto de prospecção e exploração de petróleo do bloco 6 da Zona Económica Exclusiva de São Tomé e Príncipe foi baptizado pelas companhias petrolíferas Shell e Galp com o nome JACA. Um dos frutos mais saborosos de São Tomé e Príncipe.

A Agência Nacional de Petróleo, também parceira na busca de petróleo no poço JACA, fez saber num comunicado enviado ao Téla Nón que as operações de perfuração começaram no dia 25 de Abril.

Como antigamente lá na Roça, quando íamos para “mato JACA”, os rapazes que ficavam debaixo da jaqueira esfregavam as mãos, e com água na boca, a espera da confirmação do colega que trepava a árvores de que a JACA estava madura. Assim ficaram muitos são-tomenses ansiosos a espera da confirmação da sonda, de que há jaca estava madura no poço 6 da ZEE.

O comunicado de 8 parágrafos publicado pela Agência Nacional de Petróleo, no dia 5 de agosto, diz apenas que os trabalhos de perfuração do poço terminaram no dia 30 de julho. Não diz se se encontrou jaca criada. Não diz se está crua, pontada ou madura.

Blocos de petróleo da Zona Económica Exclusiva de São Tomé e Príncipe

«Com a conclusão da operação o poço foi devidamente selado e o navio-sonda, dando sequência as suas actividades, rumou para outras paragens», diz o comunicado da Agência Nacional de Petróleo.

O navio Voyager da Maersk foi-se embora, e deixou para trás dados para serem analisados.

«O foco do consórcio agora é proceder a análise e avaliação dos dados recolhidos em laboratórios especializados…Informação adicional será disponibilizada ao público assim que os resultados laboratoriais ficarem concluídos e entregues as empresas operadoras e a Agência Nacional de Petróleo», destaca ainda o comunicado.

O consórcio que trabalha sobre o poço JACA, é composto pela Agência Nacional de Petróleo de São Tomé e Príncipe com 10% de participação, e pelas empresas operadoras Shell e Galp, cada uma delas com 45% de participação.

Para já não há JACA.

Abel Veiga