Petrobras compra participação em ativos da Shell em São Tomé e Príncipe

Operação marca o retorno da empresa para a exploração de petróleo e gás na África

RIO – A Petrobras anunciou nesta quarta-feira (27/12) que fechou acordo com a Shell para aquisição de participação em três blocos exploratórios operados pela empresa em São Tomé e Príncipe, na costa oeste da África.

A operação representa o retorno da estatal na exploração de petróleo e gás natural na África, após a venda dos ativos internacionais da estatal brasileira.

“A operação marcará a retomada da atuação exploratória no continente africano com o propósito de diversificação de portfólio e está alinhada à estratégia de longo prazo da companhia, visando a recomposição das reservas de petróleo e gás, por meio de exploração de novas fronteiras e atuação em parceria”, disse a Petrobras, em nota.

O Presidente da Petrobras Jean Paul Prates e o CEO mundial da Shell Wael Sawan(Foto cortesia da Petrobras)

A Petrobras adquiriu 45% de participação nos blocos 10 e 13 e 25% de participação no bloco 11, passando os consórcios a terem a seguinte composição:

Bloco 10: Shell, operadora (40%), Petrobras (45%) e ANP-STP (15%);

Bloco 11: Shell, operadora (40%), Petrobras (25%), Galp (20%) e ANP-STP (15%);

Bloco 13: Shell, operadora (40%), Petrobras (45%) e ANP-STP (15%).



Juntas, Petrobras e Shell adquiriram participação em 29 blocos exploratórios na Bacia de Pelotas no 4º ciclo da oferta permanente de concessão da Agência Nacional do Petróleo (ANP), no começo do mês.

O acordo entre as duas empresas prevê atuação conjunta em potenciais oportunidades de exploração dentro e fora do pré-sal, incluindo a Margem Equatorial.

Também está previsto estudos para investimentos em transição energética, com ênfase em renováveis e captura, utilização e armazenamento de carbono (CCUS).

O documento também estabelece que Petrobras e Shell pretendem investir juntas em projetos para preservar e restaurar a biodiversidade, com o objetivo de emitir créditos para compensar as emissões de carbono, além de projetos sociais.

FONTE – EPBR