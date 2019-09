1,6 milhões de dólares da Guiné Equatorial para São Tomé e Príncipe

O Ministro das Finanças e da Economia Azul, que regressou na segunda feira ao país, após visita a Guiné Equatorial, anunciou a assinatura de um acordo de ajuda financeira concepcional.

Numa conferência de imprensa o ministro Osvaldo Vaz, explicou que o crédito financeiro concedido pelo país vizinho, se enquadra nas directrizes definidas pelo FMI. Ou seja, os juros não ultrapassam 1,5%. Mais importante ainda é que o crédito deve ser pago por fases e durante um período de 20 anos.

«O montante é o mesmo que nos deram em 2012 que são 1 milhão e 600 mil dólares, e com a promessa de nos darem mais crédito caso cumpramos as modalidades do crédito concedido. Isto para ganharem mais confiança em nós», explicou o ministro das finanças.

A Guiné Equatorial está disponível a aumentar o valor da ajuda financeira à São Tomé e Príncipe, mas para já, vai avaliar o comportamento são-tomense, em termos de gestão e reembolso do crédito agora concedido. «Veja a Guiné Equatorial nos deu um crédito de 1 milhão e 600 mil dólares no ano 2012, e nós não pagamos. Mesmo assim nos concedeu agora o mesmo valor, e se comportarmos bem, vão nos dar muito mais», sublinhou.

Osvaldo Vaz, esclareceu que o crédito financeiro de 1,6 milhões de dólares, não tem nenhuma relação com o acordo de exploração de petróleo recentemente assinado entre os dois países.

A relações bilaterais entre São Tomé e Príncipe ganharam nova dinâmica desde a entrada em funções do novo governo liderado por Joge Bom Jesus.

O país vizinho assinou acordo para exploração conjunta de um bloco de petróleo na fronteira marítima comum com São Tomé e Príncipe. As autoridades são-tomenses, aproveitaram para atrair os operadores privados que operam na Guiné Equatorial, para assegurarem a ligação marítima entre as ilhas de São Tomé e do Príncipe.

Por outro lado, o Governo são-tomense, promoveu a assinatura de um memorandum de entendimento entre a Companhia aérea da Guiné Equatorial, a CEIBA, e a STP-Airways com vista a garantir a ligação aérea entre as duas ilhas são-tomenses, e entre estas e a sub-região africana.

O acordo no domínio dos transportes aéreos, abriu portas também para as aeronaves da CEIBA, ligarem São Tomé e Lisboa-Potugal.

Abel Veiga