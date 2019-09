Sonangol vai vender a ENCO de São Tomé e Príncipe

ENCO,é a única empresa de combustíveis de São Tomé e Príncipe. Em Outubro do ano 2008, o então governo do ex-Primeiro Ministro Rafael Branco, decidiu privatizar a ENCO.

As 35 mil acções da empresa que importa e distribui combustíveis no país, foram vendidas pelo Governo a favor da petrolífera angolana, Sonangol. O Estado são-tomense encaixou 22 milhões de dólares, e a petrolífera angolana, ficou com 76% do capital social da ENCO.

11 anos depois da privatização da empresa de combustíveis e óleos, que foi definida pelas autoridades são-tomenses, como prova da parceira estratégica entre São Tomé e Príncipe e Angola, a Sonangol decide desinvestir na ENCO.

A notícia de que a Sonangol iria vender a ENCO, foi dada em primeira mão pelo Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus, no passado mês de Agosto, durante uma reunião com a comunidade são-tomense radicada em Lisboa-Portugal. « É oficial, a ENCO está na lista das empresas privatizáveis em Angola. Angola neste momento está sob acção do FMI, e há cerca de 200 empresas na lista de privatizações. A ENCO, também figura nesta lista», afirmou Jorge Bom Jesus, no mês de Agosto em Lisboa.

Na última semana, veio ao público uma nota emitida pela petrolífera angolana, dando conta que vai desinvestir na ENCO. Ou seja, a Sonangol vai abrir mãos do seu capital social maioritário na ENCO. Vai vender a sua participação na única empresa de combustíveis de São Tomé e Príncipe. O processo de desinvestimento, já deverá estar em curso, uma vez que a nota divulgada pela Sonangol indica que a partir do ano 2021, a ENCO já não fará mais parte da sua família accionista.

Veja abaixo a nota divulgada pela companhia angolana Sonangol.

Abel Veiga