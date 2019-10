Combustível já chegou e o Governo diz que já tem fornecedor alternativo à Sonangol

Na sua página oficial no Facebook o Governo de São Tomé e Príncipe, reagiu com alívio, à chegada na tarde de segunda – feira, de um navio à baía da cidade de Neves, onde se localiza o reservatório da ENCO.

«O Governo São-tomense, liderado pelo primeiro-ministro Jorge Bom Jesus, informa toda a população residente em São Tomé e Príncipe, que o navio cargueiro African Pearl, carregado de combustível, chegou na tarde desta segunda-feira, 14 de Outubro, em Neves, onde decorre as operações de descargas e consequentemente o abastecimentos de diferentes bombas de combustíveis espalhados um pouco por todo o país», diz a mensagem do Governo.

Na sua comunicação nas redes sociais, o Governo não faz qualquer referência sobre a origem do navio. Não se sabe, se o navio veio de Angola, ou se veio de um outro país do Golfo da Guiné, já há algum tempo, se regista as operações de grupos privados da sub-região a abastecerem São Tomé e Príncipe de combustíveis e a cobrarem o serviço em dobras, a moeda nacional.

O importante para já, é que nas próximas horas, a crise de combustíveis que paralisou o país nos últimos dias, conhecerá algum alívio.

No entanto o executivo não parece ter controlo sobre as causas das sucessivas roturas de combustíveis registadas em São Tomé e Príncipe desde o início do segundo semestre deste ano. Daí que o futuro pode reservar mais roturas no stock da empresa ENCO.

O Ministro das Obras Públicas, Infra-estruturas, e Recursos Naturais, detalhou as dificuldades que o próprio fornecedor tradicional de combustíveis tem enfrentado desde o ano 2017. Segundo Osvaldo Abreu, a petrolífera angolana Sonangol, tem feito racionalização de fornecimento de combustíveis também no mercado angolano.

«Dificuldades no seu próprio mercado para se auto-abastecer, e tem feito a racionalização de fornecimento no seu próprio mercado e em relação aos seus clientes, e a ENCO não foi excepção», frisou o ministro.

O Governo diz que está a viver «uma conjuntura única», por isso já começou trabalhar com fornecedores alternativos à Sonangol. «Esta conjuntura, levou o Governo ao mercado para encontrar outras parcerias para cobrir o vazio deixado pela Sonangol», pontuou o ministro.

Sobretudo depois da rotura de combustíveis registada no passado mês de Julho no mercado nacional, o governo diz que começou a arranjar novos parceiros. Parceiros novos e que cobram o fornecimento de combustíveis em moeda nacional, a dobra.

«A ENCO que é uma empresa da Sonangol, tem feito levantamento do mercado, e conjuntamente com alguns parceiros que nos procuram, e que orientamos para falarem com a ENCO, tem-nos permitido comercializar o combustível em moeda nacional para abastecer o mercado», anunciou o ministro Osvaldo Abreu.

Mesmo com as novas alternativas de fornecimento conquistadas pelo governo, o mês de Setembro, veio confirmar que não há fim imediato para a rotura de combustíveis no mercado nacional. O fornecimento ao país arquipélagico, confronta-se com muitos imprevistos.

«Houve negociações com pelo menos 3 empresas que estão no mercado. Fizeram propostas, houve intercâmbio de documentações, e com prazos para entrega que deveriam ser cumpridos até a semana passada. Infelizmente todas as propostas garantidas não chegaram ao nosso porto. Essa é a fragilidade que temos», detalhou o ministro Osvaldo Abreu.

Um quebra cabeças, que para o governo tem que ser resolvido com calma, tendo em conta «as fragilidades e vulnerabilidades do nosso país», concluiu o ministro.

Abel Veiga