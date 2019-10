Combustíveis ? : “A Sonangol não tem neste momento navios…”

Foi a justificação dada pelo Director Geral e das Operações da ENCO, para mais esta rotura no stock de combustíveis em São Tomé e Príncipe. «Eles têm tido problemas com os navios petroleiros. A Sonangol não tem neste momento navios…», afirmou José Barbosa.

José Barbosa(na foto à esquerda), director das Operações da ENCO, participou numa conferência de imprensa, convocada pelo Ministro das Obras Públicas e Recursos Naturais, Osvaldo Abreu(na foto ao centro).

O Director da ENCO, garantiu que foi feita uma encomenda de combustíveis para chegar ao país nesta semana. No entanto a encomenda foi bloqueada pela empresa mãe, ou seja, pela Sonangol que é proprietária da ENCO. «Estava previsto para esta semana a entrega dos combustíveis. Infelizmente os carregamentos previstos foram todos adiados», precisou, o director das operações da ENCO.

Falta de transporte, está segundo a ENCO na base da crise de combustíveis em São Tomé e Príncipe. Uma crise de consequências económicas, sociais e políticas incalculáveis. «A Sonangol não tem neste momento navios, e para o carregamento que deverá chegar ainda num dia destes, eles foram obrigados a alugar um navio à terceiros. Por tudo isso não tivemos combustível, a altura para fornecer ao mercado, e a consequência foi a rotura do stock da gasolina», frisou José Barbosa.

Nos últimos meses a rotura do stock de combustíveis passou a ser uma rotina em São Tomé e Príncipe. Angola cortou na quantidade de combustíveis que fornecia ao arquipélago. O Ministro das Obras Públicas e Recursos Naturais, Osvaldo Abreu, reconheceu a redução substancial de combustíveis fornecidos pela Sonangol. Apenas 1/3 da quantidade que antes fornecia ao arquipélago.

O povo está na rua e descontente. Os motoqueiros, manifestam-se nas ruas criticando o governo e o Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus.

Mas a ENCO empresa de capital angolano, que tem monopólio na comercialização de combustíveis em São Tomé e Príncipe, acredita que a situação deve melhorar na próxima semana.

O Governo através do ministro das obras públicas e recursos naturais, diz que a situação é preocupante. No entanto segundo Osvaldo Abreu, o assunto tem que ser tratado com calma. «O nosso país tem vindo a ser abastecido pela Sonangol, há décadas, e temos acumulado dívidas e recebemos estes produtos por crédito», desabafou o ministro.

Em 44 anos como Estado independente, é a primeira vez, que São Tomé e Príncipe regista sucessivas roturas no stock de combustíveis, e mais importante ainda, foi o corte no fornecimento decidido por Luanda.

Facto que levou o Ministro das obras públicas e recursos naturais, a reconhecer que o país, São Tomé e Príncipe vive uma « conjuntura única», na sua história como comprador de combustíveis de um e único fornecedor desde 1975, Angola.

Abel Veiga