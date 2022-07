Crise energética ameaça bloquear São Tomé e Príncipe

Apagões regressaram a ilha de São Tomé. A empresa de electricidade, EMAE, e a empresa de combustíveis, a ENCO estão a beira da falência.

A crise energética aprofunda-se em São Tomé e Príncipe. O arquipélago está afundado em dívidas para com a empresa de combustíveis. O Governo avisou que para salvar a ENCO, tem que haver mais um aumento do preço dos combustíveis.

A crise energética agudizada pela guerra no leste da Europa, ameaça bloquear São Tomé e Príncipe económica e socialmente.

Wando Castro, ministro da presidência do conselho de ministros, liderou a reunião que juntou na mesma mesa, o conselho de administração da ENCO, a direcção geral da EMAE, a direcção do tesouro e do orçamento, e o gabinete da dívida do Ministério das Finanças.

Ministro Wando Castro

O ministro Wando Castro, anunciou para a imprensa que o aumento dos combustíveis realizado no mês de abril último, foi irrealista. Por isso a empresa ENCO dominada por capital angolano(Sonangol), tem somado prejuízos.

«Tomando o preço de barril de petróleo praticado hoje no mercado internacional, o gasóleo deveria ser vendido na bomba a 48 dobras, mas está a ser a 30 dobras. A gasolina deveria ser vendida a 55 dobras o litro, e está a ser vendida a 35 dobras. O petróleo para cozinha, deveria estar a ser vendido a 38 dobras e está a ser comercializado a 17 dobras o litro», referiu o ministro.

Segundo Wando Castro o mecanismo de actualização automática do preço dos combustíveis, foi criado, mas nunca funcionou.

O governo que limitou a subida do preço de combustíveis em Abril passado, não pagou à ENCO a diferença. A dívida para com a empresa de combustíveis já atingiu 32 milhões de dólares.

«Para manter este preço o governo está a acumular dívidas em relação a ENCO. O diferencial de preço que a ENCO deveria vender não foi pago, e consubstancia num aumento da dívida do Estado para com a ENCO que está neste momento em 32 milhões de dólares», precisou o ministro da presidência.

O Governo reconhece que o seu comportamento pode matar a empresa de combustíveis.

«Continuamos a acumular dívidas e a ENCO encontra-se hoje numa situação complicada», reforçou.

Dados avançados pelo Governo indicam que desde o ano 2019 que a empresa angolana SONANGOL, detentora de mais de 80% do capital social da ENCO, deixou de fornecer combustíveis a crédito.

«O Estado aumentando a dívida com a ENCO, a empresa fica sem liquidez», alertou o ministro da presidência.

Uma crise energética com vários ciclos. A situação da empresa de combustíveis, fica mais complicada, quando o seu maior cliente de gasóleo, a empresa de electricidade, EMAE, também não paga a avultada dívida acumulada nos últimos 30 anos.

«A própria EMAE tem uma dívida com a ENCO de 158 milhões de dólares. Há mais de 30 anos que a EMAE não consegue honrar os seus compromissos com a ENCO», confirmou o ministro Wando Castro.

O Governo deu conta que a empresa de electricidade não paga as dívidas para com a empresa de combustíveis, porque a tarifa de energia que é praticada no país, é incompatível com o custo de produção de energia térmica.

«O próprio Banco Mundial há mais de 3 anos deu indicações que deveria haver um aumento da tarifa da EMAE em 108%. Mais do dobro. Sabemos que a actual tarifa da EMAE já é insuportável para a maioria da população», explicou o ministro da presidência.

O Governo diz que não actualiza as tarifas da empresa de electricidade para evitar convulsão social.

A mesma EMAE, também não consegue pagar as dívidas resultantes do fornecimento de energia, porque muitas instituições do Estado não pagam as tarifas de energia. Isso há cerca de 15 anos.

Instalações da EMAE – Pagamento de facturas

«Empresas do Estado que não pagam a EMAE, porque dependem das transferências do Orçamento Geral do Estado, que nem sempre o Estado consegue alimentar», frisou.

O Governo recordou que a maior parte das receitas do Estado é canalizada para o pagamento do salário dos funcionários públicos.

Para evitar o colapso geral, a empresa ENCO reduziu o fornecimento de gasóleo para a empresa de electridade, EMAE, que por sua vez, começou a racionalizar o fornecimento de energia eléctrica à população. Os apagões regressaram.

«Por isso estamos a verificar cortes de energia. Esta é a dura realidade. Estamos numa situação muito complicada», pontuou.

Na reunião com as duas empresas e os departamentos do ministério das finanças, o governo colheu propostas de solução, que deverão ser aprovadas na próxima reunião do conselho de ministros.

O ministro Wando Castro, disse à imprensa que está praticamente sozinho, no terreno são-tomense. O Primeiro-Ministro Jorge Bom Jesus está ausente do país, o mesmo acontece com o ministro das infra-estruturas e recursos naturais, Osvaldo Abreu, que tutela o sector da energia, e também o ministro das Finanças, Eugénio Graça, que continua ausente do país.

O Governo espera que Bom Jesus regresse mais rápido possível, para tratar da crise energética, que ameaça bloquear o arquipélago.

Abel Veiga