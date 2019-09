Especial Téla Nón – Peritos da África Central em economia Digital reunidos na Guiné Equatorial

Pela Jornalista Sónia Lopes / Enviada do Téla Nón à Cimeira de Peritos da África Central que decorre em Malabo- Guiné Equatorial.

“Na África Central, arriscamos em tornarmos meros espectadores/consumidores da economia digital”

Declaração de César A. MBA Abogo, Ministro das finanças, Economia e Planeamento da Guiné-Equatorial na cerimonia de abertura esta segunda feira aqui em Malabo, da 35 sessão do comité Intergovernamental de altos funcionários e peritos da África Central, (IEC).

Cerca de 100 peritos digitais da sub-região da África Central estão em Malabo, capital da Guiné Equatorial, para discutir as melhores estratégias para desenvolver a economia digital.

A 35 ª sessão do Comité Intergovernamental de altos funcionários e peritos da sub-região, foi aberta no centro de conferências Sipopo. O ministro das finanças, economia e planeamento da Guiné-Equatorial ,César a. MBA Abogo e o diretor do escritório sub-regional para a África central da Comissão Económica das Nações Unidas para a África, António A. Pedro, foram os oradores da abertura da reunião.

Para César A. MBA Abogo(na foto), a África Central tem ficado atrasada na revolução industrial e não deve perder a revolução digital como parece ser o caso. “Arriscamos tornar-nos meros espectadores/consumidores da economia global voltada para uma economia digital. Enfrentamos dois grandes desafios: primeiro, para reduzir o fosso digital. A segunda é passar da Internet do consumo para a Internet de produção “, afirmou.

Segundo ainda César A. MBA Abogo, a África Central ainda tem um longo caminho a percorrer, para colmatar a divisão digital. Um grande esforço que de acordo as palavras do representante da África Central, exige a participação de todos. «Participação de todos para mais investimento em redes de telecomunicações, maior flexibilidade comercial, melhor qualidade de serviços, melhor protecção dos usuários, aumento da concorrência, infraestruturas, encargos fiscais mais baixos e muitas parcerias público-privadas», frisou.

Apelou a maior competitividade do continente africanos no mundo global. «Devemos trabalhar juntos para desenvolver a economia digital de África. É por isso que é essencial implementar políticas públicas que estimulem a economia digital, o desenvolvimento de conteúdos da Internet, aplicações e serviços para a região e o mundo», sugeriu César A. MBA Abogo.

Por sua vez António A. Pedro, director do escritório sub-regional para a África central da Comissão Económica das Nações Unidas para África , define a economia digital como uma oportunidade para a industrialização do continente africano. «Vemos a economia digital como uma oportunidade para a África Central industrializar e diversificar suas economias. Esta transformação pode ter lugar no sector agrícola. De fato, a digitalização da agricultura é uma tendência que é cada vez mais praticada em alguns países», pontuou.

Marrocos, é um exemplo citado pelo Director do escritório sub-regional para a África Central da Comissão Económica das Nações Unidas. Segundo António Pedro, o Reino de Marrocos, iniciou um plano abrangente para a digitalização da sua agricultura, equipando-se com ferramentas poderosas, como um sistema informatizado para optimizar os rendimentos agrícolas, um alerta precoce das secas ou o estabelecimento do mapa de fertilidade do solo, tudo a serviço do desenvolvimento da cadeia de valor agro-alimentar. «Essas ferramentas melhoraram a produtividade, a qualidade, o acesso ao mercado, o gestão eficiente de insumos e recursos, e uma redução de 25% nas perdas de safra devido ao mau tempo, de acordo com um estudo da IBM Research», detalhou Antonio Pedro.

Várias outras opções serão discutidas e propostas durante esse 35 encontro do comité -Intergovernamental de Altos funcionários e Especialistas da África Central , que termina no próximo dia 27 de setembro de 2019.

Uma reunião organizada pelo governo da Guiné Equatorial e pelo escritório sub-regional para a África central da Comissão Económica das Nações Unidas para a África (CEA).

Os especialistas irão discutir e propor formas e meios práticos através dos quais os países da sub-região podem tirar pleno partido do potencial da economia digital para dar uma melhor resposta aos seus desafios de desenvolvimento, particularmente a necessidade urgente de diversificação e industrialização.

No primeiro dia do encontro foram discutidos temas sobre transformações digitais e diversificação económica na África Central: questões, desafios e oportunidades.

Temas que permitirão aos altos funcionários, especialistas, inventores, inovadores, pesquisadores e representantes das principais instituições de desenvolvimento, bem como académicos presentes, fazerem uma radiografia da saúde da economia digital na África Central.

São Tomé e Príncipe enquanto membro da Comunidade dos Estados da África Central, também toma parte no evento através de uma equipa de peritos do Ministério das Finanças e da Economia Azul.

Sónia Lopes em Malabo / Serviço Especial para o Jornal Téla Nón