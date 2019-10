Corte no fornecimento de combustíveis empurrou governo para energias renováveis

A complicada situação em que São Tomé e Príncipe se viu envolvido sobretudo a partir do segundo semestre do ano 2019, por causa do corte por Angola do fornecimento de combustíveis ao arquipélago são-tomense, terá dado uma lição ao Governo e despertado o país para a exploração das energias renováveis.

«A quantidade de combustíveis que nos é proporcionado pela Sonangol é insuficiente tanto para o abastecimento normal como para a produção de electricidade. Para diminuir o consumo do gasóleo temos que substituir a forma de produzir energia no nosso país», explicou o ministro das obras públicas, Osvaldo Abreu.

Numa projecção das acções em curso para resolver a crise de energia eléctrica no país, o Ministro Osvaldo Abreu, apontou as renováveis como futuro sustentado da energia em São Tomé e Príncipe. «Já avançamos para a adjudicação de espaços para instalação de três projectos foto-voltaicos de 10 megawatts cada. Incluindo também um projecto de biomassa que vai produzir energia através dos resíduos sólidos e desta forma contribuir para o saneamento do meio ambiente tanto nas ruas como nas cidades», assegurou Osvaldo Abreu.

Geradores a diesel, constituem a base da produção de energia eléctrica nas duas ilhas. Uma opção mantida ao longo dos anos.

A empresa de electricidade foi abastecida ao longo de 30 anos, com gasóleo fornecido pela Sonangol, para produzir energia à população.

São Tomé e Príncipe acumulou dívidas com a Sonangol que hoje atingem 150 milhões de dólares, principalmente por causa do consumo de gasóleo pelas centrais térmicas, as únicas produtoras de energia no país.

O corte angolano, acelera a mudança de mentalidade no país. «Temos cerca de 8 propostas de empresas interessadas na produção de energia fotovoltaica. São empresas de origem alemã, espanhola e americana. Vamos avançar com elas para esta fase de produção de electricidade», afirmou o Ministro das Obras Públicas e Recursos Naturais.

Segundo Osvaldo Abreu as primeiras unidades de produção de energia fotovoltaica, deverão entrar em funcionamento no ano 2020. Parceiros internacionais como o Banco Mundial e o BAD, estão a apoiar o país para se libertar da dependência do gasóleo angolano, para produzir energia.

«Os nossos parceiros multilaterais estão a nos apoiar no sentido da reforma da EMAE(Empresa de Água e Electricidade), e a legislação para dar credibilidade ao sistema e segurança aos investidores», pontuou, o ministro.

O despertar da consciência nacional para as energias renováveis como garantia de futuro sustentado, não se limita na exploração da fonte solar, ou então nos acumuladores solares.

O Ministro das Obras Públicas, anunciou que o governo decidiu pôr todas as potencialidades hídricas do país no mercado.

Ainda neste mês de Outubro serão lançados concursos públicos para adjudicação de obras para produção de energia a partir de fontes hídricas. «Estamos a falar das quedas de água de Bombaim, do rio Yo Grande, ou do rio Papagaio na ilha do Príncipe que já tem financiamento do PNUD e do BAD, para instalação de uma central mini – hídrica neste rio que alimenta a ilha do Príncipe», explicou Osvaldo Abreu.

Abel Veiga