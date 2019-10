Lançado mais um projecto para modernizar a frota de táxis no país

A Direcção do Património do Estado decidiu colocar no mercado e a disposição dos taxistas, 18 viaturas novas. As viaturas foram ofertadas ao país pela República Popular da China.

O governo pretende promover a reforma da frota de táxis que está completamente obsoleta. Apesar da forte concorrência dos motoqueiros, os táxis continuam a ser os principais meios de transporte de pessoas e de mercadorias no território são-tomense.

O projecto de reforma da frota dos táxis, passa pela concessão de pelo menos 18 novas viaturas, em crédito bancário. Os taxistas beneficiários, terão que pagar o valor de 7 mil euros por cada viatura. O entendimento entre o Governo e um banco privado da praça financeira são-tomense, indica que o taxista beneficiário da viatura deve pagar o crédito de 7 mil euros, num período de 5 anos.

« O Governo decidiu envolver o BISTP neste processo para que seja mais transparente, com lisura e com maior responsabilidade», explicou Pedro Gouveia, Director do Património do Estado.

O acordo para gestão do crédito em viatura foi assinado entre a administração do banco privado, e a Directora do Tesouro do Estado, Maria Tomé Nazaré.

A Direcção do Património do Estado prometeu acompanhar de perto todo o processo, e sensibilizar os taxistas a honrarem com os seus compromissos. «Pois terminado cada caso, vamos investir o valor do crédito na aquisição de mais viaturas para outros taxistas, portanto a reforma da frota de táxis no país», precisou o director do património do Estado.

O Governo do ex-Primeiro Ministro Gabriel Costa(2012 – 2014), lançou o primeiro projecto para reforma da frota de táxis no país. Com financiamento do Reino de Marrocos, o então governo adquiriu 21 viaturas. A concessão de tais viaturas por via de crédito bancário aos taxistas, ainda não deu qualquer resultado. Tudo porque segundo a Direcção do Património do Estado, passados 5 anos, os beneficiários não pagaram os créditos.

Agora é a vez das viaturas oriundas da China. No total, segundo o Director do Património a China ofertou a São Tomé e Príncipe 42 viaturas. Apenas 18 foram seleccionadas para fazer táxi. Outras 24 foram distribuídas para diversos serviços da administração pública.

Abel Veiga