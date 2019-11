FMI está novamente a avaliar a pulsação do governo “JBJ”

Um mês depois do Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus, ter-se manifestado aliviado e com confiança no futuro, por causa da conquista do acordo de facilidade de crédito com o FMI, chegou o momento de ajustar as contas do ano 2019.

A execução do Orçamento Geral do Estado para 2019, avaliado em 150 milhões de dólares, é um dos quebra cabeças para o Governo, que só em Outubro último, viu o FMI dar luz verde aos demais parceiros internacionais para avançar com financiamentos para o Orçamento Geral do Estado.

Em Outubro, quando anunciou o acordo de facilidade de crédito com o FMI, o Primeiro Ministro, detalhou uma série de linhas de financiamento que iam ser injectadas no OGE em cerca de 2 meses.

« O FMI vai entrar com pouco mais de 2 milhões de dólares para já de imediato… já nas próximas semanas……Também Já começamos a acelerar os papeis para que possamos receber um pouco mais de 5 milhões de dólares do Banco Mundial. Em relação a União Europeia ainda temos cerca de 3,5 milhões de euros a receber. Em relação ao BAD, temos cerca de 15 milhões de dólares..portanto vamos trabalhar até o último dia de dezembro». Declarou Jorge Bom Jesus.

O mês de Novembro caminha para a segunda semana, e o país ainda não sentiu o impacto da injecção por via do Orçamento Geral do Estado de tais fundos anunciados pelo Chefe do Governo.

O OGE 2019 arrisca-se a ser o mais fraco do país em termos de execução. Dados do Governo indicam que até Outubro, o país sobreviveu com base apenas nos recursos internos.

Mais de 90% do Orçamento geral do Estado de São Tomé e Príncipe, é suportado pela comunidade internacional, que em 2019, não reagiu cedo, porque aguardava a conclusão das negociações entre o Governo e o FMI, com vista à definição do plano de resgate, para tratar do desastre financeiro com que o país se confronta.

No orçamento geral do Estado para 2019, o Governo projectou um crescimento económico na ordem de 4,5%.

Xiangming Li a Chefe da Missão do FMI, que se reuniu na quarta – feira com o Ministro das Finanças Osvaldo Vaz, recusou fazer qualquer projecção sobre o crescimento da economia são-tomense em 2019.

A chefe da missão do FMI, disse a imprensa que vai ter mais de uma semana de trabalho com o governo são-tomense. Só no final da missão técnica, é que Xiangming Li promete dizer em que pé ficará o crescimento económico para este ano.

A chefe da equipa garantiu que durante a missão, o FMI, vai colaborar com o Governo na preparação do Orçamento Geral do Estado para o ano 2020.

Garantia da estabilidade macro-económica, é segundo Xiangming Li, o principal objectivo do acordo de facilidade de crédito, que não vai aceitar mais derrapagens financeiras.

Harmonia e equilíbrio entre as receitas e as despesas, deverão orientar a actuação do Governo de Jorge Bom Jesus durante os próximos 3 anos. Só assim segundo o FMI, o país poderá corrigir os desequilíbrios que quase provocaram o seu colapso.

Abel Veiga