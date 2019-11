ANP anuncia a entrada da SHELL na exploração dos blocos 6 e 11 da ZEE

A entrada de uma das maiores empresas de petróleo do mundo na prospecção do ouro negro nos blocos 6 e 11 da zona económica exclusiva de São Tomé e Príncipe, é oficializada esta quinta – feira na África do Sul.

A partir da cidade de Cabo – África do Sul, onde participa desde o passado dia 4 de Novembro, na vigésima quinta edição da ” Semana do Petróleo em África”, Olegário Tiny, director executivo da Agência Nacional de Petróleo, anunciou num comunicado a assinatura de adendas aos contratos de partilha de produção dos blocos 6 e 11 da zona económica exclusiva são-tomense.

Segundo o comunicado da Agência Nacional de Petróleo, as adendas ao contrato, serão assinadas esta quinta – feira, e a SHELL entra no negócio.

«Pelas 10 horas locais na cidade de Cabo(África do Sul), terá lugar a cerimónia de assinatura das adendas aos contratos de partilha de produção parva os blocos 6 e 11 da Zona Económica Exclusiva, e os respectivos documentos de cessão, que irão formalizar a entrada da gigante empresa internacional de energia anglo-holandesa SHELL em parceria com as empresas presentes nos blocos, nomeadamente a americana Kosmos Energy e a portuguesa Galp Energia», refere o comunicado da Agência Nacional de Petróleo.

Para a Agência Nacional de Petróleo, o facto do acordo com a gigante SHELL, ser assinado durante a ” Semana do Petróleo em África”, o maior evento internacional no domínio dos petróleos no continente negro, acaba por contribuir para a promoção do potencial petrolífero da ZEE de São Tomé e Príncipe, que ainda é desconhecida e inexplorada.

«Representa uma oportunidade singular de promover o potencial da nossa ZEE(zona económica exclusiva) e reafirma o compromisso do governo através da Agência Nacional de Petróleo, em atrair mais investimentos para o sector petrolífero nacional», destaca o comunicado da Agência Nacional de Petróleo.

A “Semana de Petróleo em África” termina esta sexta feira na cidade de Cabo – África do Sul. Mais de 25 ministros dos petróleos e gás dos países africanos tomam parte no evento, que congrega as maiores empresas petrolíferas do mundo.

Para além de discussões técnicas sobre o sector petrolífero, a vigésima quinta sessão da “Semana do Petróleo em África”, permitiu às empresas do ramo exibirem as tecnologias mais avançadas para actividade de pesquisa em águas profundas e ultra-profundas.

Abel Veiga