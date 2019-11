IVA de 15% entra em vigor a partir de 2020

A partir do mês de Março de 2020, o IVA-Imposto sobre Valor Acrescentado, será pela primeira vez realidade no sistema fiscal de São Tomé e Príncipe.

Na última semana o Ministério das Finanças, através da Direcção dos Impostos, organizou uma conferência para dar o ponta pé de saída na campanha de sensibilização e informação do público são-tomense, sobre o que é o IVA, o imposto que a partir de Março passará a fazer parte do convívio diário dos são-tomenses.

O IVA não entra no ordenamento jurídico são-tomense caindo do céu. O Ministro das Finanças e Economia Azul, Osvaldo Vaz, explicou que o IVA faz parte do pacote de medidas de austeridade definidas pelo FMI, como contrapartida para a assinatura do novo programa de facilidade de crédito com São Tomé e Príncipe.

IVA é a última medida que permite a execução do plano de resgate da situação financeira do país. O código do IVA foi aprovado em Outubro último pela assembleia nacional, e fixa o Imposto Sobre o Valor acrescentado em 15%.

«A taxa do IVA constante da lei é a possível, tendo em conta os compromissos com o FMI, sendo que a aprovação do respectivo código constituía uma das acções prioritárias para que o país pudesse beneficiar do programa com o Fundo Monetário Internacional», sublinhou o Ministro das Finanças.

O impacto da taxa de 15% do IVA na vida das populações, pode ser muito duro. O Ministro das Finanças, explicou na conferência, que foram adoptadas medidas que possam atenuar o impacto desastroso na vida das populações. «A nível do código o governo adoptou todas as medidas possíveis para atenuar os impactos menos desejados, sobretudo sobre a população mais desfavorecida. Uma dessas medidas é a isenção em 50% dos produtos que constituem a sexta básica», afirmou Osvaldo Vaz.

A produção agrícola e piscatória, também fica isento do IVA. «Todos os cuidados foram tidos em conta de forma a que todos os produtos gerados nos sectores da agricultura e da pesca, desenvolvidos no país e vendidos nos mercados tradicionais ficassem fora da tributação em sede do IVA. Esses produtos não sentirão os efeitos directos do IVA», acrescentou o ministro das Finanças.

IVA entra em vigor em São Tomé e Príncipe, a partir de Março de 2020. Até lá, a Direcção dos Impostos, desenvolve campanhas de sensibilização e de informação da população sobre o novo tipo de imposto, que o Governo diz ser fundamental para o país alcançar o prometido crescimento económico robusto.

Abel Veiga