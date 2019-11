FMI dá primeira nota negativa ao desempenho do governo “JBJ”

Depois de uma semana de avaliação técnica da situação macro-económica do país, o FMI, dá nota negativa as acções do Governo no capítulo de arrecadação das receitas.

Xiaming Li, chefe da missão técnica do FMI, foi ao Palácio do Governo nesta terça feira, e depois da reunião com o Primeiro Ministro Jorge Bom Jesus, apresentou para a imprensa as notas negativas registadas no desempenho macro-económico do Governo.

«É necessário realmente aumentar a colecta. A arrecadação fiscal, infelizmente caiu muito abaixo da meta que estava estabelecida. Isso fez com que o Governo não conseguisse pagar alguns fornecedores como a CST e a EMAE. Portanto o governo já está a acumular dívidas em atraso», declarou Xiaming Li.

A avaliação do FMI, indica que o colapso financeiro, continua a ameaçar o país. «Como a receita caiu muito estão a surgir problemas com falta de financiamento para as despesas. Isso só pode ser ultrapassado se a arrecadação de receitas subir. O Estado vai acumulando dívidas atrasadas, ou então, tem que recorrer a novos empréstimos bancários, e isto não é sustentável», detalhou a Chefe da missão do FMI.

Receitas baixaram, e o FMI diz que a exportação também baixou. «Constatamos que a inflação está razoavelmente inalterada, mas há vários problemas. Por exemplo diminuíram as importações de bens e serviços. Diminuíram as exportações, isto causa vários problemas», pontuou Xiaming Li.

A reforma da EMAE(empresa de água e electricidade), é uma das principais exigências do FMI, que apelou todos os são-tomenses a se envolverem na reforma do sector da energia. «Cada um de nós tem que pagar as suas contas, caso contrário o Estado não terá dinheiro para comprar os combustíveis», apelou a Chefe da missão do FMI.

Para além do apelo para que cada cidadão são-tomense pague a sua factura de electricidade, de forma a ajudar a EMAE e o Governo a terem recursos para comprar o gasóleo, o FMI, exige que seja posto fim ao roubo de energia nas redes de distribuição da EMAE.

Para evitar o colapso do sistema financeiro nacional, foi proposto ao Governo a realização da reforma fiscal. «As receitas ficaram muito abaixo daquilo que estava projectado, isso mostra que é preciso levar a cabo uma reforma do sistema tributário, ou seja dos impostos», precisou.

No entanto o FMI, manifestou -se confiante de que a arrecadação de receitas vai aumentar no acto económico de 2020. «Ficamos muito satisfeitos por saber que a lei do IVA foi aprovada pelo parlamento e que em breve vai avançar. Isto é muito importante porque é um imposto novo, mas que alarga a base tributária», concluiu a Chefe da missão do FMI.

Segundo o FMI a situação financeira de São Tomé e Príncipe, só será resgatada se forem tomadas decisões difíceis, acompanhadas por muito trabalho, e o esforço de todos os cidadãos.

Abel Veiga