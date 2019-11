Pela primeira vez STP garante 52,4% do seu Orçamento de Estado

Tradicionalmente, mais de 95% do valor Orçamento Geral do Estado(OGE) de São Tomé e Príncipe, é assegurado pela ajuda financeira internacional. Na apresentação do OGE para o ano 2019, o Governo anunciou que 97% do valor de 155 milhões de dólares seriam suportados pela comunidade internacional.

Mas já na última sexta feira, o país decidiu fazer história. O Ministro das Finanças Osvaldo Vaz, entregou ao parlamento o projecto do Orçamento Geral do Estado para o ano 2020 e anunciou que está avaliado em 159 milhões de dólares.

A grande novidade histórica, é que o país já não vai depender em mais de 50% da ajuda financeira internacional para suportar o seu orçamento de Estado.

«Das receitas globais, as receitas internas irão ter um peso de 52,4%. Ou seja, vamos arrecadar internamente 78 milhões de dólares, e os outros 47,6% serão das receitas externas», afirmou o ministro das finanças.

O Ministro recusou definir o OGE 2020 como sendo histórico. «Não queria falar do histórico. Mas só quero dizer que das receitas globais, as receitas internas estarão acima dos 50%», frisou Osvaldo Vaz.

O Ministro das Finanças, explicou a imprensa que as projecções que apresenta para o OGE 2020, resultam da concertação feita com o FMI. Segundo o Ministro das Finanças, pela primeira vez, o FMI participou na elaboração do Orçamento Geral do Estado de São Tomé e Príncipe.

Mas, vem de onde, essa capacidade de arrecadação de receitas por parte do Governo, para satisfazer 52,4% do Orçamento Geral do Estado? Do IVA de 15% a ser implementado a partir de 2020?

« IVA também irá contribuir porque será implementado no primeiro semestre de 2020, e é claro que todas as tarifas contribuirão. Mas será assim, porque estamos a fazer uma gestão financeira cautelosa, estamos a disciplinar o país financeiramente», precisou o Ministro das Finanças.

No entanto, a assumpção pelo governo da responsabilidade de garantir receitas que suportem 52,4% do OGE 2020, não significa que ficam garantidas as despesas de investimento. «O Governo vai suportar todas as despesas correntes. As despesas de investimento ficam dependentes em 90% do apoio externo», esclareceu.

O Ministro não adiantou a projecção do crescimento económico para 2020, a luz do projecto de Orçamento geral do Estado, que f oi submetido ao parlamento.

Contudo, não conseguiu esquivar-se da questão referente ao crescimento económico previsto para o ano 2019. O Governo indicou para 2029 um crescimento económico de 4,5%. O Ministro das Finanças reconheceu que na prática o crescimento em 2019, ficou muito distante desta cifra.

« Não será a taxa que projectamos, porque infelizmente não tínhamos o programa com o FMI que só foi aprovado 10 meses depois. O orçamento do Estado só foi aprovado no mês de Abril. Houve grandes constrangimentos que levaram a que a nossa taxa de crescimento não fosse a mais desejada, mas será sempre superior a do ano passado», pontuou.

Até o mês de Setembro passado a taxa de crescimento no ano 2019, atingia segundo o Ministro, 2,7%. Taxa igual a do ano 2018. O Ministro das Finanças, acredita que com a entrada de algum dinheiro dos parceiros internacionais, para financiar projectos de investimento público, até dezembro, a taxa de crescimento deverá ultrapassar os 2,7%.

Acompanhe vários outros temas da actualidade económica e financeira na entrevista do Ministro Osvaldo Vaz, a saída da Assembleia Nacional.

Abel Veiga