BM avançou com 5 milhões de USD e o BAD vai injectar 7 milhões

A contabilidade dos milhões de dólares que os parceiros internacionais, estão a desbloquear a favor de São Tomé e Príncipe, é feita pelo primeiro ministro.

Jorge Bom Jesus que fazia a contabilidade dos fundos que entraram nos cofres do Estado nas últimas horas do ano 2019, confirmou que tais fundos resultam do acordo de facilidade de crédito alargado, que o seu governo assinou com o FMI.

Disse que após a assinatura do acordo em Outubro de 2019, o FMI disponibilizou 2,8 milhões de dólares para o país. O Banco Mundial, também prometeu injectar 5 milhões de dólares para financiar o Orçamento Geral do Estado 2019. O Banco Mundial cumpriu a promessa, nas últimas horas de 2019.

«O processo só fechou nas derradeiras horas de Dezembro do ano passado. E de facto esta verba caiu cerca de 5 milhões de dólares do Banco Mundial», explicou o Primeiro Ministro.

O chefe do governo, anunciou que ainda tem mais dinheiro para ser resgatado.

«Eu espero que em todo este Mês de Janeiro possamos receber também uma promessa do ano anterior os 7 milhões de dólares aproximadamente do Banco Africano de Desenvolvimento de apoio ao Orçamento Geral do Estado», sublinhou.

Jorge Bom Jesus, fez a contabilidade dos fundos, à margem da celebração do dia do herói nacional, Rei Amador, no passado dia 4 de Janeiro.

O Primeiro Ministro disse que encara o ano 2020 com muita confiança. Apelou aos cidadãos a terem espírito da santomensidade, e total entrega ao trabalho.

«Temos que começar a exportar mais e importar menos. Criar riqueza, porque sem crescimento económico não há salvação para o nosso desenvolvimento», pontuou.

Abel Veiga