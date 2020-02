Projecto de 19,2 milhões de euros para beneficiar 34.800 agricultores de STP

O Fundo Internacional de Desenvolvimento Agrícola(FIDA), com sede em Roma – Itália, distribuiu na última quinta – feira um comunicado de imprensa dando conta do arranque de um novo projecto, de melhoria da segurança alimentar e nutricional e de reforço da resiliência em água para cerca de 34.800 agricultores de São Tomé e Príncipe.

No comunicado em língua francesa, o FIDA, descreve a situação de São Tomé e Príncipe, considerado com o um arquipélago, que se confronta com os efeitos das mudanças climáticas. «A subida do nível da água do mar, e as perturbações climáticas, põem em perigo a população rural pobre do país, e com repercussão sobre a agricultura e a pesca», refere o FIDA.

FIDA, justifica a criação e execução do novo programa de melhoria da segurança alimentar e nutricional, com o facto serem “alarmantes” no país o nível de carência em micronutrientes.

«96% das crianças com idade pré escolar e 18% das meninas e das mulheres gravidas sofrem de carência em vitamina A. A taxa de mal-nutrição em crianças com menos de 5 anos ultrapassa os 17%», destaca o comunicado.

O FIDA explica que para dar resposta a estas questões o acordo de financiamento relativo ao Projecto de Apoio a Comercialização, Produtividade Agrícola e e Nutrição(COMPRAN), foi assinado na quinta feira 13 de Fevereiro, por Donal Brown, Vice Presidente Adjunto do FIDA, responsável pelo departamento de gestão dos programas, e Osvaldo Vaz Ministro das Finanças de São Tomé e Príncipe.

«Com 69% dos jovens do país no desemprego, este programa de 19,2 milhões de euros, terá como alvo 50% dos jovens são-tomenses», sublinha o comunicado.

Para o arranque do projecto, o concedeu um empréstimo de 0,9 milhões de euros, e um donativo financeiro de 3,8 milhões de euros. O valor aproximado de 4,8 milhões de euros financiados pelo FIDA, foi tema do acordo assinado em Roma pelo Ministro das Finanças Osvaldo Vaz e o representante do FIDA.

O comunicado diz que o Governo de São Tomé e Príncipe, tem a responsabilidade de garantir o co-financiamento do projecto na ordem de 0,4 milhões de euros. Outros parceiros de desenvolvimento, participarão na execução do programa COMPRAN.

«O projecto vai promover a inclusão económica dos pequenos produtores nas fileiras de produtos de base, tanto na agricultura como na pecuária e no sector das pescas», precisa o comunicado do FIDA. .

Métodos inovadores de atenuação e adaptação às mudanças climáticas serão introduzidos, em particular nos domínios de irrigação e agro florestal.

O comunicado acrescenta que, COMPRAN reforçará as capacidades dos pequenos agricultores em matéria de produção e transformação de forma a serem mais competitivos.

«Financiará 35 planos de negócios das cooperativas, vai promover 1500 micro-projectos para a segurança alimentar e nutricional, e as actividades geradoras de rendimento, e apoiará 700 iniciativas de micro empresas de jovens», pontua o documento do FIDA.

Desde 1985, o FIDA investiu cerca de 70 milhões de dólares em vários programas de desenvolvimento rural em São Tomé e Príncipe. Intervenções que segundo o FIDA, beneficiaram directamente 36.520 famílias do meio rural.

Abel Veiga