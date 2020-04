A exigência é da Associação Santomense de Turismo. O sector do turismo foi a primeira vítima dos efeitos do novo coronavírus, sobre a economia nacional. A representação do turismo nacional reuniu-se na terça feira com o Presidente da Assembleia Nacional Delfim Neves, acompanhado pelos dois vice-presidentes do órgão de soberania de poder legislativo, nomeadamente Guilherme Octaviano e Levy Nazaré.

Hamilton Cruz(na foto), Presidente da Associação Santomense de Turismo, manifestou-se preocupado. Tudo porque a Covid-19, paralisou o sector do turismo e ameaça matar todas as empresas turísticas do país.

Segundo a Associação, como medida de salvação para os operadores turísticos e os trabalhadores do sector, foi criado um plano de contingência. «O governo acolheu a nossa proposta e convidou-nos para trabalhar com a equipa que está a trabalhar no pacote de medidas».

Medidas propostas pelo sector privado e que deram corpo ao projecto de lei, que a Assembleia Nacional aprovou com apoio unânime de todas os deputados presentes na sessão plenária.

No entanto a lei de apoio aos sectores económico e social, apareceu no início desta semana nas redes sociais como tendo sido vetada pelo Presidente da República. Isto com base num documento devidamente assinado, mas com carácter panfletário das redes sociais.

«Nós do sector do turismo e não só, padecemos com enormes prejuízos pelo facto de estarmos paralisados. Portanto este impasse tem nos prejudicado e queremos entender de facto os contornos deste impasse porque a situação neste momento é insustentável. Estamos já no final do mês e precisamos tomar algumas decisões sobretudo com relação aos trabalhadores, e não conseguimos avançar sem que esta lei fosse promulgada», afirmou o Presidente da Associação Santomense de Turismo.

Poucas horas depois do desabafo da Associação Santomense de Turismo, nos corredores da Assembleia Nacional, na mesma tarde de terça – feira, o Presidente da República Evaristo Carvalho fez chegar ao parlamento, a nota de promulgação da lei que vai permitir ao Governo executar medidas orçamentais extraordinárias para reanimar os sectores sociais e económicos, que estão bloqueados por causa do novo coronavirus.

«Estamos paralisados com as portas fechadas. Óbviamente que não conseguimos pagar os salários nem conseguimos fazer mais despesas. Muitas empresas que não são do turismo, por exemplo os agricultores começam a sentir o impacto. Isto é em cadeia», reforçou Hamilton Cruz, na qualidade de Presidente da Associação Santomense de Turismo.

Banco Mundial e o FMI, apoiaram e orientaram o Governo na elaboração da lei de apoio financeiro, que foi aprovada pelos deputados de todas as bancadas parlamentares e promulgada apenas na última hora, pelo Presidente da República.

Talvez antes que houvesse qualquer outro volte face, a lei promulgada por Evaristo Carvalho, foi rapidamente publicada pelo Governo através do Diário da República de São Tomé e Príncipe.

Já para esta quinta feira, o Ministro das Finanças e da Economia Azul, Osvaldo Vaz, agendou uma conferência de imprensa, para explicar ao país, nomeadamente o montante que já foi arrecadado e que ainda vai receber, nomeadamente do Banco Mundial e do FMI, para financiar a luta contra o novo coronavirus e combater os seus efeitos sociais e económicos em São Tomé e Príncipe.

Abel Veiga