São Tomé e Príncipe validou, pela primeira vez, a conta satélite do Turismo

Em 2024, o arquipélago recebeu mais de 40 mil turistas, registando um crescimento de 12% face ao ano anterior. O consumo turístico interno ultrapassou os 3,9 mil milhões de dobras (aproximadamente 159 milhões de euros), com o turismo recetivo a representar 96% deste total.

Segundo Cicley dos Ramos, técnico do Instituto Nacional de Estatística, “os dados revelam que o turismo representa 11% do Produto Interno Bruto (PIB) e 10% do Valor Acrescentado Bruto (VAB)”, posicionando o setor como um dos principais pilares da economia santomense.

A validação da Conta Satélite do Turismo decorreu no âmbito do Diálogo de Alto Nível sobre Turismo Sustentável, promovido com o apoio da Comissão Económica das Nações Unidas para África Central (UNECA).

Para Jean Mastaki, diretor sub-regional da UNECA, “a Conta Satélite do Turismo é uma ferramenta essencial para avaliar a contribuição do setor no desenvolvimento nacional”.

Elaborada com o apoio técnico de diversos parceiros, a Conta Satélite do Turismo (CST), confirma o turismo como vetor estratégico de crescimento, geração de emprego, captação de investimento e valorização territorial.

A Diretora-Geral do Turismo e Hotelaria, Shelita Viegas, sublinhou a importância de “requalificar os sítios turísticos, promover melhor o destino e capitalizar ações em curso no âmbito do projeto WACA”.

O Governo compromete-se a integrar a Conta Satélite do Turismo no planeamento nacional e nas estatísticas oficiais, reforçando a coordenação interministerial entre os setores do turismo, economia, finanças, ambiente e cultura, com vista a uma gestão mais estratégica, sustentável e orientada por evidências.

José Bouças