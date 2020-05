Fórum Macau apoia a luta de STP contra a Covid-19

O Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa (Fórum de Macau) ofertou ao Estado de São Tomé e Príncipe, 19.800 máscaras cirúrgicas descartáveis, 1.800 máscaras protectoras médicas e 160 fatos de protecção médica.

Contribuíram para esta doação 15 empresas locais que fazem parte da Comissão para o Desenvolvimento da Plataforma entre a China e os Países de Língua portuguesa e da Associação das Empresas Chinesas de Macau.

A iniciativa do Secretariado Permanente do Fórum de Macau enquadra-se numa série de esforços destinados a ajudar os países de língua portuguesa no combate à epidemia do Covid-19 que tem colocado os países membros do Fórum de Macau sob enorme pressão e dificuldades.

Numa altura em que São Tomé e Príncipe vive dias decisivos no combate a esta pandemia, regista-se o reforço da solidariedade entre a China e os Países de Língua Portuguesa.

O Fórum para a Cooperação Económica e Comercial entre a China e os Países de Língua Portuguesa, criado em 2003, é um mecanismo complementar à cooperação bilateral, que tem por objectivo, reforçar as consultas mútuas entre os seus membros (Angola, Brasil, Cabo Verde, Guiné-Bissau, Moçambique, Portugal, São Tomé e Príncipe e Timor Leste) bem como consolidar e aprofundar as relações económicas, comerciais e culturais entre a China e a lusofonia.

Gika Simão(na foto) delegado de São Tomé e Príncipe no Fórum Macau, disse a imprensa que o momento é crucial para São Tomé e Príncipe onde «o Governo teve que agravar as medidas de prevenção, e determinou o uso das mascaras como um dos métodos mais eficientes para travar a propagação do contagio».

O delegado de São Tomé e Príncipe no Fórum Macau, acrescentou que a «iniciativa demonstra a firme vontade do Secretariado Permanente do Fórum Macau, em continuar a ajudar São Tomé e Príncipe e os outros estados membros, nessa task force no combate ao inimigo invisível comum que tem ceifado vidas humanas e criando vários constrangimentos aos nossos países», frisou.

O Secretariado Permanente do Fórum Macau tem sede exactamente em Macau.

Fonte : Fórum Macau / Abel Veiga