Dinheiro fresco já chegou para salvar empresas e postos de trabalho

Apesar de algum solavanco político, o Presidente da República Evaristo Carvalho, promulgou em Abril, a lei que permite ao Governo realizar despesas orçamentais extraordinárias, para mitigar os efeitos da Covid-19, sobre os sectores económicos e sociais.

Evaristo Carvalho, promulgou também os demais decretos leis, que deram luz verde aos parceiros internacionais, para financiarem os planos de contingência definidos pelo Governo.

Osvaldo Vaz, Ministro das Finanças e da Economia Azul, chamou a imprensa na última semana, para anunciar que o dinheiro já cá está.

«São 12 milhões de dólares do FMI, já disponíveis na conta em São Tomé e Príncipe», assegurou o ministro das Finanças.

É a primeira injecção de capital fresco, que cai nos cofres do Estado são-tomense.

«Neste momento só recebemos o recurso financeiro do FMI. Não será suficiente, mas contamos receber recursos dos nossos parceiros multilaterais como o Banco Mundial e o BAD, e também os nossos parceiros bilaterais que nos tem acompanhado»,acrescentou.

Os 12 milhões de dólares, concedidos pelo FMI, estão inscritos num crédito sem juros, e com um longo período de graça. O dinheiro vai ser injectado no sector formal e informal, para animar as empresas e evitar o desemprego em massa.

«Conseguimos com os nossos parceiros financiamentos para manter os nossos salários, e conseguimos também apoios para as empresas no sentido de evitar o despedimento do pessoal», referiu Osvaldo Vaz.

O Ministro das Finanças, apontou o sector do turismo, actualmente paralisado como um dos primeiros a receber injecção de capital fresco.

«Turismo é um dos sectores que foi gravemente afectado e será um dos primeiros a serem atendidos, estamos a falar da hotelaria, a restauração etc», precisou o ministro.

Segundo o Governo o decreto lei promulgado pelo Presidente da República, define claramente os valores que cada empresa deverá receber, e os critérios para se ter acesso a tais valores.

Os dados divulgados pelo ministro das finanças indicam que o sector informal da economia, absorve 26 mil pessoas, e o sector formal com 28 mil pessoas activas.

«Esses dois sectores serão todos atendidos, desde que provem que os seus rendimentos caíram em consequência da Covid-19», sublinhou.

Guiché único para processar a distribuição do financiamento pelas empresas públicas e privadas, já está criado e células distritais já foram instaladas, de forma que a rede de injecção de capital fresco nos sectores económicos e sociais cubra todo o território nacional.

O Ministro das Finanças, aproveitou a conferência de imprensa, para anunciar que São Tomé e Príncipe beneficia também de um fundo de 2,5 milhões de dólares em donativo concedido pelo Banco Mundial. No entanto esclareceu que o valor em causa não foi colocado a disposição do Governo.

«O Banco Mundial já deu o financiamento de 2,5 milhões de dólares para apoio ao plano de contingência de saúde. Este valor é gerido pela AFAP, a Agência Fiduciária e de Administração de Projectos, que é controlada pelo Banco Mundial. É a AFAP que faz a gestão deste valor, que o Banco Mundial depositou directamente na conta da AFAP» pontuou.

FUNDO DE RESILIÊNCIA

A criação pelo Governo do Fundo de Resiliência para luta contra a Covid-19, é um assunto que se tornou polémico na sociedade santomense.

O Ministro das Finanças explicou as razões da criação do Fundo. Segundo Osvaldo Vaz, no quadro das negociações com os parceiros internacionais para financiamento do país, a luz da crise provocada pela Covid-19, houve a necessidade de os santomenses também contribuírem sobretudo para apoiar o sector da saúde.

«É uma contribuição solidária dos santomenses que não foram afectados pela crise da Covid-19. Os que não foram afectados pela crise devem colaborar sobretudo para o sector da saúde que deverá ter um subsídio especial», afirmou o ministro, para depois reforçar que «todo o funcionário cujo rendimento reduziu por causa da pandemia, não deve dar a colaboração para o fundo de resiliência».

O Fundo de Resiliência processa-se através de uma conta no Banco Central. A conta é gerida pelo Departamento do Tesouro do Estado, e é fiscalizada por uma comissão que segundo o ministro das finanças foi criada pelo decreto lei recentemente promulgado pelo Presidente da República.

«Trata-se de uma contribuição sobre o salário base, que começa com 3% no regime geral, depois 5% no regime privativo, e 7% nas instituições públicas, projectos de desenvolvimento e outras entidades equiparadas. Esta contribuição é para 3 meses caso a situação se justificar». detalhou Osvaldo Vaz.

Parte importante dos funcionários públicos e do sector privado, não vai contribuir para o fundo de resiliência.

«Quem ganha o salário mínimo(1200 dobras) não contribui. O critério só inicia a partir de quem ganha o equivalente a dois salários mínimos, e neste caso dá uma contribuição de apenas 25 dobras», esclareceu.

A crise pandémica da Covid-19, acabou segundo Osvaldo Vaz por gerar oportunidades para organização efectiva do sistema financeiro nacional. O Ministro garante que o país tem agora a oportunidade para acabar com o mercado informal.

O leitor deve ouvir o estrato da conferência de imprensa do ministro das Finanças, para conhecer quais as oportunidades que a crise da Covid-19, oferecem ao país.

Abel Veiga