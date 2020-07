Premiados os vencedores do concurso de inovação em resposta a Covid-19

Foram formalmente apresentados na quinta feira na sala de conferencia das Nações Unidas, os projectos vencedores da primeira rondado concurso de Inovação em Resposta à Pandemia da COVID -19.A apresentação formal de apresentação ficou também marcada pela entrega simbólica dos certificados como prémio a cada uma das empresas.

Ao todo participaram do concurso 48 concorrentes de onde foram premiados 16 projetos, 15 de São Tomé e 1 da Região Autónoma do Príncipe.

Serviços de compra online e entrega ao domicílio, fabricação, distribuição e venda de máscaras, atividades de informação e sensibilização da população com relação à COVID-19, a produção e venda álcool e gel hidra alcoólico, a produção e venda de sabão, entre outros, são algumas das soluções vencedoras, totalizando um investimento de cerca de USD 250.000,00 que vão criar cerca de 80 novos postos de trabalho, neste contexto de crise.

O Programa Empreende Jovem é uma iniciativa do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD em parceria com o Ministério da Juventude, Desporto e Empreendedorismo, dirigida a apoiar o sector privado com o objetivo último de promover a criação de emprego e, através disto, à melhoria das economias familiares de todos aqueles envolvidos, tanto os empreendedores como os seus empregados.

Esta iniciativa está alinhada com o apelo feito pelo Governo para uma ação urgente destinada a promoção do empreendedorismo e ao desenvolvimento do sector privado como o canal viável para aliviar e erradicar a pobreza, em linha com o ODS 1, e proporcionar aos santomenses uma vida melhor.

