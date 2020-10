“Bom Jesus” assiste a agonia do melhor chocolate do mundo produzido em STP

Defensor do aumento da produção agrícola para exportação. Defensor também que a produção nacional seja de alta qualidade, para conquistar o mercado internacional, Jorge Bom Jesus, ainda não conseguiu levar o discurso à prática.

Prova disso mesmo, é a situação inexplicável que vive hoje, a primeira empresa santomense de produção de chocolate. A empresa que recolocou o cacau de São Tomé e Príncipe no cimo da pirâmide de alta qualidade mundial, e se posicionou como produtora do melhor chocolate do mundo, deixou de poder exportar a sua produção.

Desde meados do ano 2018 que a companhia aérea de bandeira nacional a STP-Airways e a transportadora portuguesa TAP, deixaram de transportar cargas a partir do aeroporto de São Tomé.

Um chocolate que conquistou o mundo, da Califórnia nos Estados Unidos de América, passando pelas principais capitais europeias até Tóquio – Japão, no continente asiático.

O nome de São Tomé e Príncipe, e o chocolate nacional, que passaram a ser marca de referência começaram a desaparecer do mercado internacional. A fábrica que produzia cerca de 6 toneladas de chocolate por ano, entrou em declínio. Cerca de 200 empregos directos e indirectos foram cancelados.

Mas, antes que acontecesse o desmoronamento da empresa agro-industrial, vocacionada para a produção do cacau e café de alta qualidade, e a transformação do produto em chocolate de altíssima qualidade, foi lançado um pedido de socorro ao Primeiro-ministro Jorge Bom Jesus.

“Bom Jesus” ignorou o grito de socorro. O Téla Nón coloca a disposição do leitor a cópia da carta, que a administração da Sociedade Agrícola Santomense endereçou ao Chefe do Governo, com detalhes da situação de perigo. – Carta ao Primeiro ministro

Sem respostas de “Bom Jesus”, que não aceitou a audiência solicitada, Claudio Corallo e a sua equipa de trabalho, procurou junto a companhia angolana TAAG, solução para o transporte do chocolate de alta qualidade.

Através do aeroporto de Luanda, as mercadorias oriundas de São Tomé, acabaram por encontrar sistemas de fiscalização e de segurança aeroportuária, que correspondem as exigências internacionais. Assim o carregamento do chocolate de São Tomé, poderia seguir viagem para Europa, a partir de Luanda.

«Fomos salvos pela TAAG que aceitou carregar o nosso chocolate….Mas pelo facto de ter que passar por Luanda, os custos de transporte, armazenamento e transitários, quase quadruplicaram, e com prejuízo para a empresa. Por isso pedimos audiência ao Primeiro Ministro», referiu Claudio Corallo.

No entanto, a pandemia da Covid-19, forçou desde Fevereiro passado, a suspensão da ligação aérea entre São Tomé e Luanda. «O produto já não chega mais a Europa. Recebemos encomenda mas, não houve mais possibilidade de enviar o produto para os distribuidores…», explicou Claudio Corallo.

A suspensão dos voos da TAAG, acabou por ser o golpe fatal. O projecto de produção e valorização do cacau e do café pura origem de São Tomé e Príncipe, no mercado internacional, iniciou-se no ano 1992.

Claudio Corallo(na foto) liderou a cooperativa que em 1997, começou a produzir café na Roça Nova Moca na ilha de São Tomé, e Cacau na Roça Terreiro Velho na ilha do Príncipe.

Uma produção de alta qualidade no campo, que era transformada em produto de valor acrescentando na primeira fábrica de chocolate, montada em território santomense. Uma marca que ajudou a projectar São Tomé e Príncipe, como destino turístico de excelência.

Um projecto que conquistou o mundo, e colocou São Tomé e Príncipe na boca do mundo. Um projecto de desenvolvimento agrícola sustentado, que foi homenageado pela Assembleia Nacional de São Tomé e Príncipe. O leitor pode conferir a homenagem feita pelo malogrado Presidente da Assembleia Nacional, Francisco Silva – Presidente_Assembleia_Nat.

O Presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca de visita a São Tomé no ano 2015, degustou a qualidade do cacau e do café de São Tomé e Príncipe, na fábrica localizada na marginal 12 de Julho. O Presidente de Cabo Verde, destacou a qualidade do projecto e da sua produção. O leitor pode conferir tudo na carta escrita pelo Presidente de Cabo Verde. – Presidente_CaboVerde (3)

A fábrica do melhor chocolate do mundo, está em agonia, porque São Tomé e Príncipe, e os seus dirigentes ainda não conseguiram criar as estruturas básicas, nomeadamente de segurança aeroportuária, para garantir a prestação de serviços entre o país e o mundo.

Um facto que prova mais uma vez, que a tão propalada politica de transformação de São Tomé e Príncipe, numa placa de prestação de serviços no Golfo da Guiné, para servir o mundo, não passa de uma simples miragem, uma ilusão, uma autêntica alucinação distante da realidade.

Abel Veiga