É Lançado o U.S. Africa Energy Forum 2021

HOUSTON, Estados Unidos da América, 8 de abril 2021/ — O U.S. Africa Energy Forum 2021 – organizado pela Africa Oil & Power (www.AfricaOilAndPower.com), em parceria com o Comitê EUA-África da Câmara de Energia Africana – promoverá o alinhamento das políticas de energia dos governos dos EUA e países africanos e destaca projetos africanos relacionados ao petróleo, gás e renováveis em toda a cadeia de valor de energia para investidores dos EUA; O fórum de vários dias une legisladores, executivos e líderes industriais dos EUA e África para criar novas conexões e para nutrir discussões que impulsionam a formação de políticas e execução de projetos a longo prazo; A conferência presencial de dois dias e o jantar de gala serão organizados em Houston, Texas (4-5 de Outubro, 2021), seminário online e evento presencial de integração serão organizados em Washington D.C. (12 de Julho). A Africa Oil & Power (AOP) e a Câmara Africana de Energia estão felizes em anunciar o lançamento do primeiro U.S. Africa Energy Forum (USAEF). Este evento tem como objetivo criar uma cooperação mais profunda na política energética entre EUA e África, alcançar o alinhamento das metas de sustentabilidade de longo prazo, estimular maior investimento americano nos setores de petróleo, gás e energia da África, e engajar e reposicionar os EUA como o principal parceiro de escolha dos desenvolvimentos africanos de energia. Sob o tema “Novos Horizontes para Investimento Energético entre EUA e África” o fórum irá explorar diversos investimentos estrangeiros e oportunidades de exportação em todo o continente, incluindo o gás natural como combustível vital para a transição energética; armazenamento de energia e minerais para baterias; o lugar da África nas cadeias globais de suprimento; os benefícios da Área de Livre Comércio da África Continental; novas tecnologias energéticas e como elas se relacionam com o futuro papel dos recursos petrolíferos; e desenvolvimentos dentro e fora da matriz energética. Um seminário online e evento presencial de integração será organizado em Washington D.C. no dia 12 de Julho, 2021, em antecipação à conferência presencial U.S. Africa Energy Forum e jantar de gala , que serão organizados em Houston, Texas, nos dias 4-5 de Outubro, 2021. A Africa Oil & Power e a Câmara Africana de Energia convidam todas as empresas americanas com interesse em engajar-se com líderes industriais e desenvolvedores de projetos africanos para participar da conferência USAEF em Houston. Esta iniciativa chega em um momento importante das relações entre EUA e África. Os anúncios das intenções da Administração Biden em proativamente construir uma parceria mais forte entre EUA e África coincide com o interesse crescente das empresas e instituições de financiamento americanas em projetos africanos. O evento USAEF é assim dedicado a propiciar diálogos entre seus participantes com o intuito de alavancar estes desenvolvimentos. “Nossa missão sempre foi demonstrar o potencial de recursos que a África tem para oferecer e ao mesmo tempo mostrar sua crescente preferência por políticas e tecnologias de energia sustentável. Com este intuito, esperamos que se torne evidente que a África não somente quer investimento capital: ela quer capital inteligente e uma parceria conjunta com investidores,”, diz James Chester, Diretor Sênior da Africa Oil & Power. “O U.S. Africa Energy Forum é a primeira oportunidade do gênero para catalisar a participação americana na transformação energética africana – através de tecnologia, política de suporte, injeção de capital e desenvolvimento de habilidades – e vira a página no capítulo sobre investimento global de energia.” Em parceria com o Comitê EUA-África da Câmara Africana de Energia, a AOP irá apresentar para as empresas americanas as oportunidades na África e alavancar uma agenda de investimento sustentável de longo prazo por parte de organizações dos EUA na energia africana e outros setores. “O aumento na ajuda dos EUA para com o continente é um mérito da própria África, que é cada vez mais vista como um destino favorito para investidores, multilaterais e agência de crédito exportadoras globais,” diz Jude Kearney, Presidente da Kearney Africa e antigo Secretário Assistente Adjunto para Indústrias de Serviço e Financeiras no Departamento de Comércio dos EUA durante a Administração Clinton. “A África continua a demandar uma grande parcela do investimento direto estrangeiro nas indústrias de petróleo e gás. Ela tem demonstrado por décadas que investimentos naqueles setores é favorável comparado a outras jurisdições e pode ser bem sucedido por muitas medidas. Mesmo que a África e o resto do mundo lutem contra uma pandemia global, o setor energético da África mostra vitalidade e resiliência – não apenas em hidrocarbonetos mas em relação a novas oportunidades em mineração, gás natural liquidificador e agricultura.” Ambos os governos africanos e o setor privado apoiador de projetos africanos de energia valorizam fortemente a combinação de investimento e parceria que os investidores americanos transmitem. O USAEF procura fomentar parcerias bem sucedidas entre seus participantes ao ponto que as metas de desenvolvimento energético dos investidores e parceiros estratégicos americanos e suas contrapartes africanas sejam alcançadas. Distribuído pela APO Group em nome da Africa Oil & Power Conference.