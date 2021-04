Impacto da covid-19 lança na miséria cerca de 40 funcionários do Hotel Belo Monte

O hotel Belo Monte na Ilha do Príncipe, é uma das unidades hoteleiras do país, que entrou em crise financeira, por causa da pandemia da Covid-19.

Consequência da paralisação da actividade turística por causa da Covid-19, pelo menos 40 funcionários do hotel Belo Monte, passaram ao regime de Lay Off.

A empresa hoteleira assegura apenas 15% do salário, e os outros 85% assegurados pelo Estado santomense.

Segundo os funcionários que se manifestaram descontentes na cidade de Santo António, o governo central pagou os 85% de salário durante os 6 primeiros meses no ano 2020.

Há mais de 7 meses que não recebem os 85% do salário. «Há 7 meses que não recebemos os 85% do salário. Só recebemos os 15% pagos pela empresa hoteleira. E os 15% equivalem a 200 dobras mensais», reclamou um dos funcionários.

Uma funcionária do hotel Belo Monte, recordou que 200 dobras, equivalente a 8 euros, não garantem uma refeição. No entanto «temos que pagar as facturas da EMAE (empresa de electricidade), as crianças precisam de lanche e batas para a escola. Estamos a passar fome…», alertou a funcionária.

À semelhança de outras unidades hoteleiras da ilha do Príncipe, o luxuoso hotel Belo Monte, funciona a meio gás. Tudo por causa dos condicionalismos impostos pela pandemia da Covid-19.

Abel Veiga

Fotografias – Site do Hotel Belo Monte