Funcionários do hotel Belo Monte choraram e o governo atendeu de imediato

Os cerca de 40 funcionários do hotel Belo Monte na ilha do Príncipe, que protestaram na segunda-feira contra o atraso no pagamento, dos seus salários em regime de lay off vão ser atendidos já nesta sexta-feira.

Há 7 meses que os funcionários do hotel, recebem apenas 15% do seu ordenado. O Estado santomense que assumiu o compromisso de pagar os outros 85%, preferiu ignorar a situação dos chefes de família durante 7 meses.

O protesto dos funcionários, provocou reacção rápida do governo através do Instituto de Segurança Social.

«Quanto aos trabalhadores de Belo Monte tudo está a postos para até sexta-feira efectuarmos os pagamentos», declarou Mikei Viegas director do Instituto de Segurança Social.

O director Mikei Viegas lamentou pela situação dos 40 trabalhadores que nos últimos meses, não tinham como por pão na mesa para os seus filhos.

«Há várias instituições que concorrem para este pagamento. É bom dizer que as transferências não são feitas com os fundos da segurança social, mas sim com fundos do Governo», acrescentou o director. do Instituto de Segurança Social.

Segundo Mikei Viegas, o processo para pagamento dos funcionários do sector do turismo que entraram em Lay Off por causa da Covid-19, tem várias fases e a segurança social é o último interveniente.

«Houve problemas técnicos e informáticos que provocaram o atraso», concluiu o director.

Abel Veiga

Foto extraída do site do Hotel Belo Monte