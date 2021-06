Banco Mundial aprovou financiamento adicional para combater a pobreza em STP

O Conselho de Administração do Banco Mundial aprovou no passado dia 28 de Maio, um financiamento adicional de 8 milhões dólares para o Projeto de Proteção Social e Desenvolvimento de Competências (SPSD) em São Tomé e Príncipe (STP).

Esta doação reforça o trabalho do SPSD em curso e fortalece o apoio do governo para o desenvolvimento, gestão e operação de um sistema nacional de proteção social eficaz e sustentável para famílias pobres. O projeto também apoia programas de desenvolvimento de habilidades inclusivos e relevantes para o mercado de trabalho, que beneficiaram 2.500 famílias pobres nos últimos dois anos.

Apesar das medidas rígidas postas em prática para reduzir o impacto do COVID-19 (coronavírus), a economia de STP foi severamente afetada pela pandemia. O país registou perdas significativas principalmente na indústria do turismo, que tem sido o principal motor do crescimento do setor privado nos últimos anos e a fonte de uma grande parte das oportunidades de emprego formal do país.

Devido ao COVID-19, 8.000 novos agregados familiares caíram ou estão na iminência decair na pobreza em STP, além de 24.000 agregados familiares que já se encontram abaixo da linha da pobreza. Este financiamento irá atender às necessidades urgentes da população de STP, aumentando as atividades do projeto dentro das mesmas áreas territoriais cobertas pelo projeto em curso para fornecer transferências monetárias para mais 16.000 famílias durante um período de nove meses. Essas 16.000 famílias representam 50% da população pobre do país e estarão incluídas as 8.000 famílias que estão a cair na pobreza devido ao COVID-19.

“A proteção dos pobres e vulneráveis deve estar no centro de qualquer intervenção de desenvolvimento. Assim, os projetos de proteção social não só protegem as pessoas, mas também ajudam a garantir que os ganhos alcançados na redução da pobreza nas últimas décadas não sejam completamente perdidos ”, afirmou Jean-Christophe Carret, Diretor do Banco Mundial para São Tomé e Príncipe.

A aprovação deste financiamento adicional eleva o orçamento total do Projeto de Proteção Social e Desenvolvimento de Competências para 18 milhões de dólares.

Fonte : Banco Mundial