Programa família em STP vai ser alargado de 2830 para 5000 agregados familiares

O programa família beneficia atualmente 2830 agregados familiares em situação de extrema pobreza em todo o território santomense. Porque o nível da pobreza está a aumentar no arquipélago, o governo, com ajuda dos parceiros, vai alargar para 5 mil o número de agregados beneficiários.

«A expansão do programa família após a resposta emergencial servirá como medida para mitigar a pobreza e aumentar o capital humano, evitando o abandono escolar das nossas crianças» -disse Celsio Junqueira, ministro do Trabalho e Solidariedade.

Com os critérios de elegibilidade já definidos, o processo de inclusão de novos agregados familiares está em curso e decorre até 26 do mês corrente.

«Os agregados familiares elegíveis para o programa devem cumprir os seguintes critérios: localizados nas áreas geográficas pobres selecionadas pelo programa, condições económicas iguais ou inferiores à linha de pobreza extrema e terem crianças entre os zero e os dezoitos anos» – sublinhou Celsio Junqueira.

Para além de atribuição de um valor monetário de mil e trezentas dobras, cerca de 53 euros bimensal para cada agregado familiar, os beneficiários poderão ser contemplados com pequenas formações.

«Nós queremos que os beneficiários também façam alguma formação, participem numa triangulação com a área que permite criar negócios, criar uma ferramenta de trabalho para que não seja só assistencialismo, que não haja uma dependência exclusiva como se fosse uma pessoa inválida que não sabe fazer outra coisa» – vincou o titular da pasta do trabalho e solidariedade.

Os novos beneficiários deverão começar a receber a partir do mês de abril. O programa, que vai até 2027, tem o apoio do banco Mundial.

José Bouças