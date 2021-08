Aos 29 anos, o Banco Central com apoio do BAD e do BM investe na inovação digital

Avançar e rapidamente para a inovação digital, é o grande desafio lançado pelo Banco Central de São Tomé e Príncipe, na celebração no passado dia 26 de Agosto do seu 29º aniversário

Fundado em 1992, o Banco Central de São Tomé e Príncipe decidiu em 2020 modernizar a plataforma de pagamento automático da Rede Dobra24. Novos cartões e novos serviços foram introduzidos na rede, assim como novos terminais ATM e POS.

A pandemia da Covid-19 provocou o prolongamento para o ano 2021, a introdução no mercado financeiro nacional, dos novos sistemas de pagamentos e dos novos serviços.

Uma pandemia, que impôs novos desafios ao Banco Central e ao sistema financeiro nacional. Américo Barros, governador do Banco Central de São Tomé e Príncipe, diz que a Pandemia obriga a « adopção de práticas inovadoras, cuja componente tecnológica ganhou ainda maior realce, tendo o Banco Central a necessidade premente de se avançar rapidamente para a inovação digital», afirmou o Governador(na foto em baixo).

Parceiros internacionais estão envolvidos no processo de modernização do sistema de pagamento automático. O Banco Africano de Desenvolvimento(BAD), é um deles.

«Com o financiamento do B AD está em curso a modernização do SWITCH e Desaster Recovery(DR) pela empresa BPC-AG da Suíça(Banking Payments Context)», declarou Américo Barros.

O Banco Mundial é outro parceiro envolvido no projecto de modernização dos sistemas de pagamentos, e inclusão financeira.

«Com o financiamento do Banco Mundial iremos implementar o projecto – Core Banking System(CBS) Entreprise Resource Planning(ERP)», pontuou o governador do Banco Central.

O envolvimento do Banco Africano de Desenvolvimento(BAD) e do Banco Mundial no financiamento dos projectos de modernização do sistema financeiro nacional, é de grande amplitude. Segundo o Banco Central, o investimento das duas instituições financeiras internacionais, pretende promover a inclusão financeira e o crescimento económico.

«Esses projectos são cruciais para a modernização de toda infra-estrutura dos sistemas de pagamentos, e deve ser visto como um processo global, integrado numa visão que não se limita a ATM(caixas automáticas) e POS(unidades de pagamento instaladas nos centros comerciais). Há toda uma vertente atinente a inclusão financeira deveras importante para o crescimento económico, que se quer inclusivo», confirmou Américo Barros.

A nova plataforma de pagamentos automáticos de São Tomé e Príncipe já permite a utilização dos cartões VISA. «Constituiu por si só uma mais valia. Pois o país fica mais aberto ao mundo, facto que poderá impulsionar o turismo e outros serviços, ajudar a angariar mais divisas necessárias para alavancar o processo de desenvolvimento económico e social do nosso país», sublinhou.

Cartões MasterCard também deverão ser utilizados em São Tomé e Príncipe, ainda neste ano 2021. O processo para a sua introdução está em curso, e envolve os bancos comerciais que operam na praça financeira santomense, com destaque para o BISTP(Banco Internacional de São Tomé e Príncipe).

Abel Veiga