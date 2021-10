“Feira Ponto” uma nova oportunidade para empreendedores santomenses

No sábado, 23 de outubro, terá lugar a primeira edição da Feira Ponto: empreendedorismo e networking santomense em Portugal, na Casa do Capitão, em Lisboa.

O evento co-organizado por Tomásio Costa, jovem santomense residente em Portugal desde 2009, pretende ser uma plataforma na qual os empreendedores santomenses possam expor os seus produtos e serviços, celebrar a cultura e o povo da ilha através da promoção e exposição de talentos e criar uma rede de apoio entre empreendedores santomenses na diáspora.

A Feira Ponto abre portas ao público a partir das 12 horas e termina o dia com atuação do Dj Anjo Delax. Durante a tarde, os visitantes e as visitantes terão oportunidade de saber mais sobre os desafios, as oportunidades e como prosperar os seus negócios assistindo a uma conversa com nomes como a marketeerSolange Torres, a apresentadora e produtora Neusa Sousa, a fundadora da plataforma AfrolinkPaula Cardoso, o web developer Edynilson Dias e o especialista em marketing digital Vanildo Fernandes.

O público poderá também conhecer o primeiro livro de poesia da jovem escritora santomense Mirian de Deus, Pérolas Soltas, ouvir música tradicional pela voz do inconfundível Ninho Anguené, acompanhado por Ricardo Costa e estar na presença das mulheres da Associação Mén Non.

O evento contará com a participação de mais de 20 empreendedores, de norte a sul do país, com empreendimentos nas áreas da moda, gastronomia, beleza, saúde, estética, arte, entre outras.

Feira de empreendedorismo e networking santomense em Portugal

Jovem santomense consegue parceria com Casa do Capitão para dinamizar encontro entre empresários de origem santomense

Evento fomenta ligação entre comerciantes e consumidores após confinamento.

Fonte : Projecto Feira Ponto